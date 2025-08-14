Elmontör till DeltaNordic!
DeltaNordic är en totalleverantör av avancerade elektriska och elektroniska system. De utvecklar och producerar högteknologiska produkter som används bl.a. inom gruvindustrin och transport. Det är ett välmående företag och en attraktiv arbetsgivare med god arbetsmiljö. De tillämpar flextid och kort arbetsdag på fredagar.
Har du ett tekniskt intresse och erfarenhet av montering? Nu söker vi flera ytterligare montörer till Delta Nordic! Publiceringsdatum2025-08-14Om tjänsten
Arbetet innebär montering av kablage och komponenter i bl.a. apparatskåp. Anställningen inleds med en god introduktion med stöd från mentor och kollegor. Du kommer få stora möjligheter att utbildas i nya komponenter och produkter inom el.
DeltaNordic sitter i fina lokaler i Kungsängen. De tillämpar flextid och kort arbetsdag på fredagar. Tjänsten är ett uthyrningsuppdrag, det kan eventuellt finnas möjlighet att bli anställd hos kund efter en period som inhyrd.
Vi erbjuder
• Ett utvecklande arbete inom avancerad elteknik
• Marknadsmässig lön och kollektivavtal Kvalifikationer
Vi söker dig som har tidigare erfarenhet från tillverkningsbranschen. Har du tidigare arbetat som elskåpsmontör, automationstekniker eller elektriker är det starkt meriterande.
Vi fäster stor vikt vid de personliga egenskaperna. Noggrannhet, bra ordningssinne och förmåga att arbeta självständigt är viktigt för att lyckas i tjänsten. Goda kunskaper i svenska, tal och skrift, krävs också då samarbete med kollegor är en viktig del av tjänsten.
Låter det här som ett arbete för dig? Skicka din ansökan direkt då urvalet sker löpande!
DeltaNordic har anlitat MTX Kompetensförsörjning för den här rekryteringen och det är DeltaNordics önskemål att alla frågor kring tjänsten hanteras av MTX.
För den här tjänsten kommer ett utdrag ur belastningsregistret att krävas innan anställning.Övrig information
Placering: DeltaNordics lokaler i Kungsängen (Brunna industriområde)
Start: Omgående, med hänsyn till ev uppsägningstid
Omfattning: Heltid, måndag-fredag
Lön: Enligt kollektivavtal Ersättning
