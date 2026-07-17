Elmontör till branschledande företag!
WeStaff Sweden AB / Tele- och elektronikmontörsjobb / Stockholm Visa alla tele- och elektronikmontörsjobb i Stockholm
2026-07-17
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Vi på WeStaff Sweden söker nu en noggrann och tekniskt intresserad elmontör/elkopplare till en av våra kunder i Norra Stockholm. Företaget är en ledande designer och tillverkare av maskiner och levererar produkter till kunder världen över.
Här får du arbeta i en modern produktionsmiljö där kvalitet, teknik och hantverk står i fokus. Rollen passar dig som trivs med praktiskt arbete, gillar att arbeta efter ritningar och vill utvecklas inom elmontering och produktion.
Rollen
Som elmontör/elkopplare blir du en viktig del av produktionen där du ansvarar för montering och inkoppling av elektriska komponenter i företagets olika produktmodeller. Arbetet är varierande och innebär både montering, testning och kvalitetskontroll i en modern produktionsmiljö.
Arbetstid: Heltid, dagtid måndag–fredag (40 timmar/vecka) Start: Omgående eller enligt överenskommelse Plats: Norra Stockholm Publiceringsdatum2026-07-17Dina arbetsuppgifter
Montering och inkoppling av elektriska komponenter enligt ritning
Montering av kretskort och elutrustning
Märkning av elektriska komponenter
Utföra funktions- och isolationstester
Kvalitetssäkring av färdiga produkter
Samarbeta med kollegor i produktionen för att säkerställa hög kvalitet
Vem passar i rollen?
Vi söker dig som är noggrann, ansvarstagande och har ett genuint teknikintresse. Du trivs med praktiskt arbete och har lätt för att arbeta både självständigt och tillsammans med andra. Du tar ansvar för dina arbetsuppgifter, är lösningsorienterad och tycker om att bidra med förbättringar i det dagliga arbetet.
Vi ser gärna att du har:
Erfarenhet av montering inom industri eller tillverkning
Körkort och tillgång till bil för att enkelt kunna ta dig till/från arbetsplatsen
Gymnasieutbildning, gärna med inriktning el, elektronik eller fordon
Goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift
Förmåga att läsa och följa ritningar och instruktioner
Ett stort intresse för teknik och elSå ansöker du
Varmt välkommen med din ansökan via länken nedan! Urval sker löpande och tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdag. Observera att vi tyvärr inte kan ta emot ansökningar via e-post.
Varför WeStaff Sweden?
Hos oss får du en trygg anställning och blir en del av ett engagerat team med över 30 års erfarenhet inom produktion och tillverkning. Vi tror på långsiktiga relationer, personlig kontakt och att du ska trivas på jobbet.
WeStaff Sweden är ett auktoriserat rekryterings- och bemanningsföretag med uppdrag över hela Sverige. Vi arbetar nära både kunder och kandidater för att skapa långsiktiga och hållbara matchningar. Hos oss får du en trygg anställning med kollektivavtal, försäkringar och goda utvecklingsmöjligheter. Läs mer på www.westaff.se Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2027-01-13 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-8084796-2104825". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare WeStaff Sweden AB
(org.nr 559368-8319), https://www.westaff.se
Nybrogatan 56 (visa karta
)
114 40 STOCKHOLM Arbetsplats
WeStaff Sweden Jobbnummer
10005206