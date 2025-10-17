Elmontör till Aiab
Uniflex AB / Tele- och elektronikmontörsjobb / Timrå Visa alla tele- och elektronikmontörsjobb i Timrå
2025-10-17
Är du en noggrann och teknisk intresserad Elmontör som vill arbeta med att bygga och montera elskåp? Vill du vara en del av ett företag där kvalitet och innovation står i centrum? Då kan detta vara rätt tjänst för dig!
Aiab har sedan starten 1970 levererat kundanpassade reservkraftverk och helhetslösningar inom strömförsörjning till några av Sveriges mest krävande aktörer. Med hela kedjan samlad i våra lokaler i Fagervik, Timrå kommun - från utveckling och konstruktion till produktion, montage och service - erbjuder vi robusta och tillförlitliga lösningar som gör verklig skillnad.
Uniflex söker nu två Elmontör med inriktning mot skåpmontering. Detta är en konsulttjänst med start omgående till och med årsskiftet som start, där det för rätt person finns goda möjligheter till förlängning och vidareutveckling hos Aiab.
Dina arbetsuppgifter i huvudsak
Som elmontör hos Aiab kommer du framför allt att:
• Bygga och installera elskåp för lågspänningssystem.
• Arbeta med eldragning och montage på reservkraftaggregat.
• Delta i mekaniska montage vid behov.
Vem är du?
Vi söker dig som har erfarenhet av elmontage eller liknande arbete och som trivs med att arbeta praktiskt och noggrant. Du gillar att ta ansvar, samarbeta i team och bidra till förbättringar i arbetssätt och processer.
Vidare ser vi att du har:
• Relevant gymnasieutbildning, gärna inom el eller teknik
• Erfarenhet av elmontage, elinstallationer eller liknande arbete.
• B-körkort.
• Goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift.
En spännande konsulttjänst hos ett väletablerat och innovativt företag. Här får du arbeta i en modern verkstadsmiljö med fokus på elskåpsmontage och vara en del av ett team som värdesätter kvalitet, laganda och utveckling.
Vill du vara med och bygga framtidens lösningar för säker strömförsörjning? Välkommen med din ansökan redan idag då urval sker löpande!
Har du frågor är du välkommen att höra av dig till Uniflex.
Uniflex är ett auktoriserat bemanningsföretag som arbetar med uthyrning och rekrytering. Uniflex finns i Sverige, Norge och Finland. I Sverige är vi drygt 3 000 anställda och finns på ett 40 tal orter. Vi är medlemmar i Almega Kompetensföretagen samt Byggföretagen och har kollektivavtal med LO, Byggnads, Unionen och Akademikerförbunden. Uniflex är kvalitets-, miljö- och arbetsmiljöcertifierade enligt ISO 9001, ISO 14001 samt ISO 45001.
På Uniflex ser vi våra medarbetare som vår viktigaste tillgång och därför erbjuder vi följande:
• Kollektivavtal
• Tjänstepension
• Friskvårdsbidrag och andra personalförmåner
• Försäkringar
• Marknadsmässig lön
• Karriär och utveckling
Vi söker ständigt efter nya kollegor som arbetar i enighet med våra värderingar passion & execution. Ersättning
