Elmontör sökes till kund i Jönköping
Posti Logistics Staffing AB / Tele- och elektronikmontörsjobb / Jönköping Visa alla tele- och elektronikmontörsjobb i Jönköping
2025-08-08
, Aneby
, Habo
, Mullsjö
, Vaggeryd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Posti Logistics Staffing AB i Jönköping
, Habo
, Mullsjö
, Vaggeryd
, Nässjö
eller i hela Sverige Publiceringsdatum2025-08-08Dina arbetsuppgifter
Vi söker nu efter duktiga elmontörer till kund i Jönköping. Du som söker denna tjänst har troligen en el-teknisk gymnasial utbildning eller motsvarande praktisk erfarenhet och gärna något års erfarenhet som elmontör.
Arbetet består främst av montering av el komponenter och kabeldragning.
Arbetsplatsen är förlagd i Jönköping hos en utav våra kunder.
Skift kan förekomma, vi ser därför att du är öppen för att arbeta både dagtid och kvällstid. Profil
Du är noggrann och gillar problemlösning.
Du är händig och hanterar verktyg utan hinder.
Du lär dig snabbt och arbetar obehindrat med hjälp av anvisningar, instruktioner och ritningar.
Du är lättlärd och driven samt mån om att det du gör blir rätt och håller en god kvalité
Du har en god samarbetsförmåga trivs att arbeta i ett högt tempo
Du är flexibel och hjälper till där det behövs.
Vi lägger stor vikt vid dig som person!
Det är mycket viktigt att du är en bra lagspelare och god arbetskamrat i alla lägen.
Låter det som något för dig? Tveka inte på att skicka in din ansökan redan idag.Kvalifikationer
• Svenska i tal och skift
• Ritningsläsning
Önskvärt:
Tidigare erfarenhet av elmontering Ersättning
Fast l?n Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-08-14 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "4109". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Posti Logistics Staffing AB
(org.nr 556920-3689), http://www.posti.se/ Kontakt
Ida Laveno Ida.Laveno@posti.com Jobbnummer
9450783