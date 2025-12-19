Elmontör

Scania Bemanning AB / Installationselektrikerjobb / Vellinge
2025-12-19


Vår vision är simpel. Med starka samarbetspartners och en gedigen erfarenhet i branschen arbetar vi på Scania Bemanning mot att bli den mest självklara lokala aktören inom bemanning, rekrytering och konsultation.


Publiceringsdatum
2025-12-19

Dina arbetsuppgifter
I rollen som montör kommer du att arbeta med att bygga och montera produkter inom elteknik och automation. Dina huvudsakliga uppgifter inkluderar bland annat montering av el utrustning och automation, kabeldragning enligt ritningar och scheman, installation samt tester/kvalitetssäkring

Kvalifikationer
• Intresse för- samt erfarenhet av elteknik
• Förståelse för ritningar och scheman
• Erfarenhet av kabeldragning
• B-körkort
• Goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift

Meriterande
• El-teknisk utbildning

Anställningsvillkor
Start: Januari
Ort: Vellinge
Arbetstider: 07-16
Omfattning: Heltid


Profil
Som person är du händig, noggrann, strukturerad och har god problemlösningsförmåga. Du är serviceinriktad, självgående och initiativtagande med en god förmåga att hantera tidspress.


Så ansöker du
Vi träffar kandidater löpande, sök därför tjänsten redan idag med ditt CV och personliga brev. Varmt välkommen med din ansökan!

Observera att vi ej tar emot ansökningar via epost eller telefon. Detta för att samtliga ansökningar ska behandlas lika.

Ersättning
Lön enligt överenskommelse

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-11
Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Scania Bemanning AB (org.nr 559375-0358), https://www.scaniabemanning.se/

Arbetsplats
Scania Bemanning x reQruitify

Kontakt
Marcus Löwenborg
marcus@scaniabemanning.se

Jobbnummer
9654774

