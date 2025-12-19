Elmontör
2025-12-19
Vår vision är simpel. Med starka samarbetspartners och en gedigen erfarenhet i branschen arbetar vi på Scania Bemanning mot att bli den mest självklara lokala aktören inom bemanning, rekrytering och konsultation. Publiceringsdatum2025-12-19Dina arbetsuppgifter
I rollen som montör kommer du att arbeta med att bygga och montera produkter inom elteknik och automation. Dina huvudsakliga uppgifter inkluderar bland annat montering av el utrustning och automation, kabeldragning enligt ritningar och scheman, installation samt tester/kvalitetssäkringKvalifikationer
• Intresse för- samt erfarenhet av elteknik
• Förståelse för ritningar och scheman
• Erfarenhet av kabeldragning
• B-körkort
• Goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift
Meriterande
• El-teknisk utbildningAnställningsvillkor
Start: Januari
Ort: Vellinge
Arbetstider: 07-16
Omfattning: Heltid Profil
Som person är du händig, noggrann, strukturerad och har god problemlösningsförmåga. Du är serviceinriktad, självgående och initiativtagande med en god förmåga att hantera tidspress. Så ansöker du
Vi träffar kandidater löpande, sök därför tjänsten redan idag med ditt CV och personliga brev. Varmt välkommen med din ansökan!
Observera att vi ej tar emot ansökningar via epost eller telefon. Detta för att samtliga ansökningar ska behandlas lika. Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-11 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
