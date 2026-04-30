Ellärare
Publiceringsdatum2026-04-30Om företaget
Clockwork skolrekrytering rekryterar och bemannar all skolpersonal över hela Sverige.
Med stora upparbetade nätverk och fokus på hög kvalité har vi snabbt fått förtroende av Sveriges största utbildningsföretag och kommuner.
Vi är inte ytterligare ett rekryteringsföretag, vi är Clockwork - och vi kan skola! Vi har själva bakgrund som lärare, så när ni samarbetar med oss får ni all vår kompetens på köpet.
Läs mer hur vi avlastar huvudmän i hela landet: https://clockworkpeople.se/vara-tjanster/skolbemanningochrekrytering/Om företaget
Astar är en ledande aktör inom vuxenutbildning. Deras vision är att bidra till en stark och livskraftig arbetsmarknad. De erbjuder inte bara utbildning och jobb - de skapar yrkesstolthet och arbetsglädje.
Astars värderingar
• Yrkesstolthet - Vi är kunniga, erfarna och arbetar nära arbetsmarknaden. Vi använder resurser klokt och med respekt.
• Envishet - Vi ger aldrig upp - varken på våra elever eller på oss själva. Vi tror på utveckling genom ansvar och höga förväntningar.
• Arbetsglädje - Vi bygger goda relationer, är nyfikna, entusiastiska och välkomnande. Tillsammans skapar vi en arbetsplats att trivas på.
Astar Malmös vuxenutbildning inom elområdet befinner sig i en spännande expansionsfas. Inom våra nuvarande utbildningar och kommande insatser kommer vi att utbilda för arbetsmarknadens och näringslivets ökade behov av distributionselektriker, installationselektriker och industrielektriker. Vi söker därför dig som vill vara med i vårt team och bidra till en yrkesutbildning av hög kvalitet för att fler yrkesstolta individer ska bli rustade för arbetsmarknadens behov.Arbetsuppgifter
Som ellärare kommer du, tillsammans med ellärarkollegor, att planera för och undervisa i teoretiska och praktiska moment inom elteknik och installation. Du och dina kollegor ansvarar för elevadministration. I tjänster ingår även anskaffning av APL-platser och uppföljning av elever under deras arbetsplatsförlagda lärande (APL). Du kommer också att utveckla och anpassa undervisningen för att möta elevernas behov och säkerställa en undervisning av hög kvalitet. I uppdraget ingår att följa gällande regler och föreskrifter, både från branschen och Skolverket.
Du ingår i ett team, både i Malmö och med kollegor i Sverige - där yrkesstoltheten är stor och samhällsuppdraget är viktigt!
Detta gäller en heltidsanställning, i form av en semestertjänst där 6 månaders provanställning tillämpas.
Tillsammans skapar vi en utbildning att vara stolta över!Profil
Vi söker dig som har flera av följande kompetenser:
• Har gedigen arbetslivserfarenhet av att arbeta med elinstallationer och industri-installation
• Har god kännedom om regler och föreskrifter inom elområdet
• Har god materialkännedom
• Innehar auktorisation (minst B auktorisation)
• Har kunskaper i programmering av PLC
• Har kunskaper om allmän automationsteknik
• Har kunskaper inom området kommunikation (nätverk, signalsystem, kabelsystem)
Meriterande för tjänsten är om du också har något av följande:
• examen som yrkeslärare eller tidigare erfarenhet från utbildning
• har tidigare erfarenhet från arbetsledning t.ex. handledare för APL-elever, arbetslagsledare eller liknande
• har arbetslivserfarenhet av att arbeta som distributionselektriker
För att lyckas i rollen och bli hållbar söker vi dig som är relationell, strukturerad och stabil.Så ansöker du
Är det dig vi söker?
Skicka in din ansökan till oss redan idag!
Sök tjänsten via: www.clockworkpeople.se/lediga-jobb
Astar samarbetar med Clockwork Skolbemanning & Rekrytering som sköter hela rekryteringsprocessen, men du blir alltså anställd av Astar.
Vid frågor är du varmt välkommen att höra av dig till ansvarig rekryterare Rasmus Nordahl på 073-351 27 61
Sista dag att ansöka är 2026-05-18
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Clockwork Bemanning & Rekrytering AB
(org.nr 556913-7325)
Portgatan 3 (visa karta
)
633 42 ESKILSTUNA Arbetsplats
Astar AB Kontakt
Rasmus Nordahl rasmus.nordahl@clwork.se 073-351 27 61 Jobbnummer
