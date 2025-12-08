Elkraftstekniker till Vattenfall i Åtvidaberg
2025-12-08
Vill du bli en viktig del av energiomställningen? Vattenfall Services är Sveriges ledande entreprenadbolag inom energi- och elkraftsområdet och utvecklar Sveriges energiinfrastruktur! Hos Vattenfall jobbar du i en framtidsbransch med stort fokus på en hållbar framtid. Vi behöver fler energihjältar och nu söker vi Elkraftstekniker som vill vara med på resan mot ett fossilfritt liv! Är det du? Tillsammans gör vi skillnad, för hela samhället!
Information om tjänsten
Som Distributionselektriker hos Vattenfall är du företagets viktigaste tillgång för arbetet som utförs ute i fält. Vi söker därför dig som är engagerad och som alltid ställer upp för dina kollegor. Du motiveras av att erbjuda service och kvalitet gentemot dina kollegor samt kunder och du agerar alltid affärsmässigt i ditt arbete. Resor, utomhusarbete och höghöjdsarbete är en naturlig del av arbetet som Distributionselektriker. Servicearbetet kräver dagsresor inom den närmsta geografin, längre resor kan förekomma. Även beredskap kan komma att ingå.
Detta uppdraget är en del av vår konsultverksamhet. Du kommer vara anställd av Professionals Nord och arbeta som konsult hos Vattenfall under sex månader. Intentionen är att du på sikt ska kunna bli anställd direkt hos dem, förutsatt att alla parter är nöjda med samarbetet.
Den här rekryteringsprocessen hanteras av Professionals Nord och önskemålet är att alla frågor kring tjänsten går till info@pn.se
Arbetsuppgifter
Du kommer att arbeta i Vattenfalls stora serviceavtal med underhåll, service samt felavhjälpning och du kan även få jobba med nybyggnation och projekt
Vattenfall arbetar med både frilednings- och jordkabelnät samt inom olika spänningsnivåer, 0,4-40kv. Beroende på din erfarenhetsnivå kan du även få leda och ansvara över inlånad personal och underentreprenörer i rollen som elsäkerhetsledare
Dokumentera och informera om arbetets framdrift
Medverka för ett säkert arbete ute i fält för dig och dina kollegor
Vi söker dig som har
En avklarad gymnasial utbildning eller högre, inom el, elkraft, teknik eller annat relevant område.
Arbetslivserfarenhet inom el- eller elkraftsområdet alternativt övergripande elkännedom är meriterande
Erfarenhet från entreprenadbranschen är meriterande
Datorvana (Office-paketet)
B-körkort då resor i tjänsten förekommer
Goda kunskaper i svenska språket, både i tal och skrift. Engelska är meriterande
Utöver detta tror vi att dina personliga egenskaper är avgörande för hur väl du kommer trivas i rollen hos Vattenfall. Vi söker dig som är ambitiös, driven och kan axla både frihet och ansvar i en kund- och resultatorienterad verksamhet. Du kan bidra med gott samarbete, engagemang och serviceanda. Du tar ansvar när det gäller kvalitét och resultat och att arbeta säkert och noggrant i alla moment är en självklarhet för dig.
START: Enligt överenskommelse
OMFATTNING: Heltid
STAD: Åtvidaberg
URVAL: Sker löpande Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Professionals Nord Linköping AB
Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Vattenfall Services Nordic AB Kontakt
Marija Biletic marija.biletic@pn.se Jobbnummer
9632578