Elkraftsingenjörer till Akkodis!
Akkodis Sweden AB / Elektronikjobb / Västerås Visa alla elektronikjobb i Västerås
2025-08-18
, Hallstahammar
, Surahammar
, Eskilstuna
, Enköping
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Akkodis Sweden AB i Västerås
, Hallstahammar
, Eskilstuna
, Enköping
, Sala
eller i hela Sverige
Elkraftsingenjörer till Akkodis!
Är du elkraftsingenjör med stort intresse för teknik och redo att anta spännande utmaningar i dynamiska miljöer? Se hit! Vi söker aktivt duktiga elkraftsingenjör för att utöka vårt team med konsulter och bidra till innovativa projekt inom olika branscher.
Om rollen:
Som konsult hos oss kommer du att bidra till utvecklingen och framgången hos våra kunder genom att leverera högkvalitativa tjänster och lösningar. Du kommer att vara involverad i en rad olika projekt och uppdrag, vilket ger dig möjligheten att arbeta med olika teknologier och utmaningar. Hos oss har du chansen att arbeta med såväl stora som små bolag och vi har ramavtal med flera ledande aktörer i energisektorn och industrin.Publiceringsdatum2025-08-18Dina arbetsuppgifter
Som konsult kan du ha en stor variation av uppgifter beroende på ditt uppdrag. Nedan finns ett urval av de utmaningar du kan tänkas ställas inför.
* Projektledning: Leda och koordinera elkraftsprojekt för våra kunder från start till slutförande.
* Systemdesign och analys: Utveckling, konstruktion och analys av elkraftssystem för att säkerställa effektivitet och säkerhet.
* Teknisk support och rådgivning: Ge teknisk support och rådgivning till kunder och interna team.
* Underhåll och drift: Planera och utföra underhåll samt övervaka drift av elkraftsanläggningar.
* Felsökning: Identifiera och åtgärda tekniska problem och avvikelser i elkraftssystem.
* Dokumentation: Skapa och underhålla teknisk dokumentation, inklusive rapporter och manualer.
* Kvalitetskontroll: Säkerställa att alla arbeten uppfyller relevanta standarder och föreskrifter.
* Energioptimering: Arbeta med energibesparande åtgärder och hållbara lösningar.
* Samarbete: Samarbeta med andra avdelningar och externa partners för att nå gemensamma mål.Kvalifikationer
* Eftergymnasial utbildning inom elkraft eller likvärdig utbildning.
* Du kan vara både nyexaminerad och erfaren med flera års erfarenhet.
* God kunskap om elkraftssystem, regler och standarder.
* Erfarenhet av elkonstruktion.
* Erfarenhet av projektledning och teknisk rådgivning.
* Starka analytiska och problemlösande färdigheter.
* Förmåga att arbeta självständigt såväl som i team.
* God kommunikationsförmåga i både tal och skrift på svenska och engelska.
* B-körkort är meriterande.
Vi erbjuder:
* En dynamisk och utmanande arbetsmiljö med möjligheter till personlig och professionell utveckling.
* Möjlighet att arbeta med spännande projekt och ledande företag inom branschen.
* Flexibla arbetstider och möjlighet till distansarbete.
Om Akkodis
På Akkodis strävar vi ständigt efter att hjälpa våra kunder och konsulter att bli framgångsrika. Som konsult är du vår högsta prioritet och när du behöver oss kommer vi att vara där för dig. När det kommer till din karriär så är det du som styr, vi litar på dina beslut och stöttar dig för att du ska nå dina ambitioner. Dina synpunkter värdesätts och för att hålla oss i framkant är du aktiv i Akkodis affärsutveckling och tillsammans skapar vi erbjudanden till marknaden.
Genom att bli vår kollega kommer du öka möjligheterna för att din vardag varierar med uppdrag i olika projekt i diverse branscher, system och miljöer. Din erfarenhetsbank kommer att växa liksom ditt sociala och professionella kontaktnät. Som konsult omfattas du av kollektivavtal, försäkringar, företagshälsovård, friskvårdsbidrag och rabatter på träningskort. För att vi ska få ut mer av varandra ordnar vi regelbundet med sociala aktiviteter.
Akkodis levererar en bred bas av tjänster och kompetenser inom IT, Engineering och Life Science. Våra tjänster präglas av snabbhet, enkelhet och kvalitet. Akkodis finns representerade i USA, Kanada, Europa, Asien med över 100 kontor och med mer än 50 000 kollegor i uppdrag varje dag.Kontaktuppgifter för detta jobb
Låter detta intressant? Då ska du söka denna tjänst så snart som möjligt!
Vill du veta mer, ta gärna kontakt med ansvarig Business Manager, Jimmy Lundberg 073-684 77 66, jimmy.lundberg@akkodisgroup.com
Varmt välkommen med din ansökan! Ersättning
Fast lön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-27 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Akkodis Sweden AB
(org.nr 556694-0044), https://www.akkodis.se/ Kontakt
Jimmy Lundberg jimmy.lundberg@akkodisgroup.com Jobbnummer
9463542