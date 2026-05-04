Elkonstruktör till växande bolag!
Elkonstruktör till kund i Malmö
Har du en passion för teknik och en bakgrund inom elkonstruktion? Vill du arbeta i en varierad och utvecklande roll där du får vara med och driva projekt från start till mål? Då är detta jobbet för dig!
Vi söker en erfaren elkonstruktör till vår kunds team i Malmö. Här får du chansen att arbeta med spännande projekt, både stora och små, där din tekniska expertis gör skillnad.
Om rollen
Som elkonstruktör hos oss får du en nyckelroll i våra projekt och ansvarar för att ta fram underlag för tillverkning, inköp och installation. Du arbetar med dimensionering, tekniska beräkningar och beskrivningar samt stöttar våra montörer under montage- och installationsfasen.
Dina arbetsuppgifter inkluderar:
Elkonstruktion och dokumentation - Skapa ritningar och specifikationer för tillverkning och installation.
Projektledning - Driva projekt från offertskiss till färdig leverans.
Montage- och installationsstöd - Stötta och guida montörer under hela processen.
Arbete i CAD-miljö - Vi använder ElproCad för att rita och dokumentera våra lösningar.
Problemlösning och teknisk utveckling - Hitta smarta lösningar för våra kunders behov.
Vem är du?
För att trivas i rollen ser vi att du är en självgående och strukturerad person med ett stort teknikintresse. Du gillar att lösa problem och är van att arbeta både självständigt och i team.
Vi söker dig som har:
Flera års erfarenhet av elkonstruktion samt gärna installation och apparatskåpsbyggnation.
Kunskap inom CAD-verktyg - Vi arbetar i ElproCad, men erfarenhet av andra system är också meriterande.
Erfarenhet av projektledning och att driva uppdrag från start till mål.
Strukturerat och lösningsorienterat arbetssätt.
Goda språkkunskaper i svenska och engelska.
Varför ska du välja oss?
Ett varierat arbete där du får arbeta med både små och stora projekt.
Möjlighet att utvecklas och växa i en tekniskt avancerad miljö.
En stabil och trivsam arbetsplats med engagerade kollegor.
Chansen att påverka och ta ansvar i spännande tekniska projekt.
Vi ser fram emot din ansökan!
Sista dag att ansöka är 2026-05-15 Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Prowork Bemanning AB
(org.nr 556967-7072) Arbetsplats
Prowork Kompetens Jobbnummer
9890637