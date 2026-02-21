Elkonstruktör till Ovinge Ingenjörsbyrå
Är du en ingenjör som vill ta nästa steg i din karriär? I denna roll får du vara med och arbeta med elektronikkonstruktion där din kunskap och intresse inom kretskort kommer att vara grunden. Läs mer och ansök redan idag, vi går löpande igenom urvalet för denna tjänst.
OM TJÄNSTEN
Ovinge Ingenjörsbyrå levererar tjänster och resurser inom mekanik, el-mekanik, hydraulik, produktutveckling, innovation och design i Övik. Du blir en del av ett bolag som gjort en tillväxtresa och som idag består av 70 personer som jobbar inom elektronik, mekanik och mjukvaruområdet. De fortsätter växa - och det är där du kommer in i bilden. I rollen som konstruktör kommer du att få en introduktion på kontoret för att sedan sitta på plats hos någon av företagets kunder och lära dig om den verksamheten.
Du erbjuds
• Bli en del av ett företag med stort fokus på aktiviteter, där du tillsammans med dina kollegor kommer hitta på olika aktiviteter varje månad. Dags att planera in skidresa i vinter kanske?
• En roll där du får möjlighet att jobba mot de stora kunderna i Övik med tex den senaste tekniken inom fordonsindustrin eller utveckling av medicinsk utrustning.
• En tillsvidareanställning hos Academic Work, där tanken är att på sikt bli direkt anställd hos Ovinge Ingenjörsbyrå.
• Tillgång till företagets 3D print- och prototypverkstad som består av flertalet varierande 3d-printers samt laser och cnc-fräs. En av dessa - Massivit 5000 - är företaget först i Norden att investera i.
Dina arbetsuppgifter
Du kommer att arbeta hos en av företagets kunder och bli en del av elekronikavdelningen. Beroende på uppdragets karaktär kommer arbetsuppgifterna att skilja sig något, men i grunden kommer du att arbeta med:
• Utveckling av framtidens elsystem med fokus på elektrifiering.
• Kretskortsdesign.
• Felsökning och verifiering av elektroniska system.
• Dokumentation av konstruktionslösningar och tekniska specifikationer.
VI SÖKER DIG SOM
• Har ett genuint intresse och kunskap inom hårdvarunära programmering gärna ovan nämnda språk.
• Gärna har eftergymnasial utbildning inom elektronik, automation eller liknande utbildning, men det är inte ett krav då stort fokus ligger på dina kunskaper och intressen mer än formell utbildning.
• Behärskar svenska och engelska i tal och skrift då det krävs i dialog med kunderna.
Vi ser det som meriterande om du har lokal förankring till Övik då tjänsten är långsiktig. Vi ser det även som meriterande om du har arbetat i likande roll.
För att lyckas i rollen har du följande personliga egenskaper:
• Problemlösande
• Noggrann
• Bra på att samarbeta
Vår rekryteringsprocess
Denna rekryteringsprocess hanteras av Academic Work och vår kunds önskemål är att alla frågor rörande tjänsten skickas till Academic Work.
Vi tillämpar löpande urval och kommer plocka ner annonsen när tillräckligt många kandidater har nått slutskedet i rekryteringsprocessen. Vid ansökan efterfrågas ett CV. Personligt brev använder vi inte som urvalsmetod och behöver därför inte bifogas. Rekryteringsprocessen innehåller två urvalstest: ett personlighetstest och ett test i kognitiv förmåga. Testerna är ett verktyg för att kunna hitta den kandidat med högst potential för tjänsten samt främja jämlikhet, mångfald och en rättvis rekryteringsprocess.
