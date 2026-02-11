Elkonstruktör till ONE Nordic Hydro
Är du en erfaren elkonstruktör som vill arbeta i spännande projekt kopplade till vattenkraft? Tillsammans med ONE Nordic Hydro söker vi dig som vill vara en del av deras resa mot ett mer hållbart energisamhälle.
OM TJÄNSTEN
ONE Nordic Hydro är en ledande aktör inom el- och kontrollutrustningar för vattenkraft. Med en stark marknadsposition och flera av de mest spännande avtalen i branschen är de med och sätter standarden för både teknikutveckling och hållbarhet.
Som elkonstruktör blir du en viktig del i entreprenadprojekt inom el- och kontrollutrustningar. Du kommer att arbeta i både stora och små projekt och bidra med din expertis i hela processen - från anbudsarbete och konstruktion till provning, driftsättning och slutdokumentation.
Du erbjuds
• Ett meningsfullt arbete där du är med och bidrar till att forma framtidens hållbara energilösningar
• En trygg anställning med bra förmåner i ett stabilt bolag med en minst sagt imponerande orderportfölj kommande åren
• En varierad vardag med stora utvecklingsmöjligheter inom koncernen
• En arbetsgivare som tror på ömsesidigt förtroende, hög flexibilitet och balans mellan arbete och privatliv
Dina arbetsuppgifter
• Ansvara för konstruktion inom el, styr- och regler, i både stora och små projekt
• Stötta projektledare med teknisk kravställning i anbudsarbete
• Genomföra beräkningar och dimensioneringar
• Medverka vid provning och driftsättning
• Säkerställa dokumentation efter avslutade projekt
VI SÖKER DIG SOM
• Har en eftergymnasial utbildning inom el, elteknik eller annan likvärdig utbildning
• Har mycket god erfarenhet inom elkonstruktion och instrumentering, med fördel inom vattenkraft eller industri
• Avancerad kunskap i CAD-system såsom Elprocad och/eller AutoCad med applikationer, exempelvis Elmaster
• Kommunicerar obehindrat på både svenska och engelska i tal och skrift - då du använder språken i såväl dokumentation som daglig dialog
• Innehar B-körkort då resor förekommer i tjänsten
Det är meriterande om du har
• Kunskap om hög-, mellan- och lågspänningsställverk
• Erfarenhet från turbin- och generatoranläggningar
• Kunskap om reläskydd och likspänningssystem
För att lyckas i rollen har du följande personliga egenskaper:
• Målmedveten
• Ordningsam
• Ansvarstagande
• Intellektuellt nyfiken
Tjänsten är säkerhetsklassad vilket innebär att en säkerhetsprövning kommer att genomföras innan anställning. Säkerhetsprövningen omfattar registerkontroll samt säkerhetsprövningssamtal i enlighet med säkerhetsskyddslagen.
Vår rekryteringsprocess
Denna rekryteringsprocess hanteras av Academic Work och vår kunds önskemål är att alla frågor rörande tjänsten skickas till Academic Work.
Vi tillämpar löpande urval och kommer plocka ner annonsen när tillräckligt många kandidater har nått slutskedet i rekryteringsprocessen. Vid ansökan efterfrågas ett CV. Personligt brev använder vi inte som urvalsmetod och behöver därför inte bifogas. Rekryteringsprocessen innehåller två urvalstest: ett personlighetstest och ett test i kognitiv förmåga. Testerna är ett verktyg för att kunna hitta den kandidat med högst potential för tjänsten samt främja jämlikhet, mångfald och en rättvis rekryteringsprocess.
INFORMATION OM FÖRETAGET
ONE Nordic Hydro är experten inom vattenkraft som levererar helhetslösningar från koncept och förstudier till drift, underhåll och modernisering av vattenkraftstationer. Deras erbjudande omfattar teknik, mekanik, automation, el- och kontrollsystem, dammluckor och reservdriftssystem. Med stark teknisk kompetens, höga krav på arbets- och miljösäkerhet samt fokus på innovation bidrar de till att säkra Sveriges förnybara energiframtid. Ersättning
