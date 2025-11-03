Elkonstruktör till DynaMate i Gävle Dala området
Enerco Group AB / Elektronikjobb / Hedemora Visa alla elektronikjobb i Hedemora
2025-11-03
, Säter
, Avesta
, Norberg
, Fagersta
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Enerco Group AB i Hedemora
, Avesta
, Hofors
, Smedjebacken
, Borlänge
eller i hela Sverige
Vi söker en erfaren elkonstruktör till ett uppdrag hos en av våra kunder. Du kommer att arbeta nära verksamheten och vara en viktig del i att säkerställa driftsäkra och effektiva eltekniska lösningar.
Uppdraget innebär att du till stor del arbetar på plats hos kund (minst 80 procent), i nära samarbete med ingenjörer, tekniker och produktionspersonal.Publiceringsdatum2025-11-03Dina arbetsuppgifter
Framtagning och uppdatering av elritningar, elscheman och dokumentation
Dimensionering, konstruktion och modifiering av el- och automationssystem
Teknisk support och samarbete med projektledare och produktion
Säkerställande av att konstruktioner följer gällande standarder och säkerhetskrav
Formell kompetens
Relevant teknisk utbildning, exempelvis el- eller automationsingenjör (YH, högskola eller motsvarande)
Några års erfarenhet av elkonstruktion inom industri eller processverksamhet
Goda kunskaper i Sitebase är starkt meriterande
Erfarenhet av ElproCAD, EPLAN eller liknande konstruktionsverktyg
Goda kunskaper i svenska och engelska, både i tal och skrift
B-körkort Dina personliga egenskaper
Du är noggrann, ansvarstagande och strukturerad i ditt arbete. Du trivs med att samarbeta och bidrar till en positiv arbetsmiljö genom ditt professionella och prestigelösa sätt. Du har lätt för att förstå kundens behov och arbetar lösningsorienterat även under tidspress. Värderingar
Du delar även Enercos grundvärderingar som är centrerade kring säkerhet, effektivitet, kvalitet, innovation och samverkan. Vi strävar efter att göra dessa värderingar till kärnan i allt vi gör och integrera dem i vårt dagliga arbete.
Vi värdesätter mångfald och strävar efter att skapa en arbetsplats där alla kan känna sig inkluderade och uppskattade.Så ansöker du
I den här rekryteringen tillämpar vi löpande urval och tjänsten kan komma att tillsättas innan ansökningstiden har gått ut. Så sök tjänsten redan idag!
Välkommen med din ansökan!
Viktigt! Se till att kontrollera dina spaminställningar så att våra svarsmail inte hamnar i skräpposten och i vissa fall inte kan levereras. Vi kommer att kommunicera via mail under rekryteringsprocessen, och vi vill vara säkra på att våra meddelanden når dig i tid.
ENERCO GROUP
Enerco servar svensk industri med teknik- och underhållstjänster av yppersta klass. Koncernen bildades 2015 och har omkring 1000 medarbetare och kontor på över 25 orter. Vårt huvudkontor finns i Hofors. Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Enerco Group AB
(org.nr 556962-5188), http://www.enerco.se Kontakt
Marcus Torsgården marcus.torsgarden@dynamate.se 070 - 471 27 53 Jobbnummer
9585179