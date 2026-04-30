Elkonstruktör Till Afry Örebro
2026-04-30
Till AFRY söker vi nu deras nästa elkonstruktör. Här får du möjligheten att kliva in i en roll som kommer anpassas efter dina erfarenheter och ambitioner. Skicka in din ansökan idag och följ med på AFRY's resa!Publiceringsdatum2026-04-30Om tjänsten
Vill du vara med på resan när ett av Örebros vassaste el-team växer och tar nästa steg? På AFRY kliver du in i moderna lokaler mitt i centrala Örebro, där stämningen är prestigelös och sammanhållningen hög. Som Elkonstruktör hos AFRY blir du en nyckelspelare i deras inhouse-projekt inom el- och teleinfrastruktur. Här får du ett stort eget ansvar där du ritar och projekterar allt från exempelvis sjukhus till skolor. Du har en direkt dialog med kunder och förvandlar deras behov till färdiga bygghandlingar och tekniska underlag.
Detta är ett konsultuppdrag där du kommer att vara konsult via Academic Work i 6 månader och sedan är ambitionen att din anställning går över till AFRY.Dina arbetsuppgifter
I rollen som Elkonstruktör kommer du att ansvara för att designa och utveckla elektriska system och komponenter, säkerställa att tekniska krav uppfylls och bidra till innovativa lösningar.
Utföra elkonstruktion och systemdesign
Skapa tekniska specifikationer och ritningar i CAD
Kontakt med kund
Vi söker dig som
Har en relevant eftergymnasial utbildning, önskvärt elkonstruktör eller elingenjör
Har arbetslivserfarenhet från fält, exempelvis elektriker eller tekniker
Har mycket goda kunskaper i svenska och engelska i tal och skrift
Det är meriterande om du har
Kunskap i AutoCAD med tilläggsprogrammet MagiCAD
Kunskap i beräkningsprogram inom elkraft och belysning
För att lyckas i rollen har du följande personliga egenskaper:
Hjälpsam
Målmedveten
Stabil
Ansvarstagande
Socialt självsäker
För att trivas i rollen som Elkonstruktör ser vi att du är en person som drivs av en naturlig nyfikenhet och en vilja att ständigt utvecklas. Du har en stark inre motor och strävar efter att bli självständig i ditt arbete, men du förstår samtidigt värdet av att vara en lagspelare i vårt prestigelösa team. Eftersom AFRY arbetar nära deras kunder är det viktigt att du är kommunikativ och orädd - du tvekar inte att lyfta luren för att ställa frågor eller presentera lösningar, och du har en förmåga att bygga förtroende genom din tekniska trygghet.
Vår rekryteringsprocess
Denna rekryteringsprocess hanteras av Academic Work och vår kunds önskemål är att alla frågor rörande tjänsten skickas till Academic Work.
Vi tillämpar löpande urval och kommer plocka ner annonsen när tillräckligt många kandidater har nått slutskedet i rekryteringsprocessen. Vid ansökan efterfrågas ett CV. Personligt brev använder vi inte som urvalsmetod och behöver därför inte bifogas. Rekryteringsprocessen innehåller två urvalstest: ett personlighetstest och ett test i kognitiv förmåga. Testerna är ett verktyg för att kunna hitta den kandidat med högst potential för tjänsten samt främja jämlikhet, mångfald och en rättvis rekryteringsprocess. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-29
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "P8CF43".
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Academic Work Sweden AB
