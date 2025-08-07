Elkonstruktör sökes
Eltech Automation i Lund AB / Elektronikjobb / Lomma Visa alla elektronikjobb i Lomma
2025-08-07
, Burlöv
, Lund
, Malmö
, Staffanstorp
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Eltech Automation i Lund AB i Lomma
Vi söker erfarna Elkonstruktörer!
Eltech Automation är inte bara en leverantör - vi är en partner i innovation. Vi erbjuder kompletta automationslösningar och kvalificerade tekniktjänster till industrin, med spetskompetens och ett nytänkande som genomsyrar hela utvecklingskedjan - från behovsanalys till färdig leverans.
Just nu befinner vi oss i en spännande tillväxtfas. Efterfrågan på våra lösningar ökar snabbt, och våra satsningar har lett till starka samarbeten med bland annat ABB Robotics och Beckhoff Automation. Vi står inför flera banbrytande robotprojekt - och nu söker vi dig som vill vara med på resan!
Din roll hos oss
Som elkonstruktör hos Eltech Automation får du en nyckelroll i utvecklingen av robotceller och automatiserade produktionslösningar. Du kommer att arbeta i projektform, både internt och ute hos kund, med uppgifter som:
• - Elprojektering och konstruktion
• - Förstudier och riskanalyser
• - Dimensionering och säkerhetsdesign
• - Framtagning av elscheman och teknisk dokumentation
Vi erbjuder en arbetsmiljö där du har stort inflytande över dina uppgifter, korta beslutsvägar och möjlighet att växa - både professionellt och personligt.
Vi söker dig som:
• Har minst 5 års erfarenhet som elkonstruktör
• Har utbildning inom el och/eller automation
• Är van att arbeta i Eplan (version 5, 21, P8) och gärna även ProPanel
• Är självgående, kommunikativ och trivs i en dynamisk miljö
• Talar och skriver obehindrat på svenska och engelska
Du är en person som ser möjligheter där andra ser hinder. Du är nyfiken, lösningsorienterad och gillar att ta dig an nya utmaningar - precis som vi.
Varför Eltech Automation?
Hos oss är du inte bara en medarbetare - du är en viktig del av vår framgång. Vi värnar om vår starka företagskultur där teamkänsla, omtanke och trivsel står i centrum. Här får du vara med och påverka - på riktigt.
Ansök redan idag!
Tjänsterna tillsätts löpande.
Frågor?
Kontakta:
Robert Gustafsson
Manager Electrical Engineering
Tel.nr 0703 - 13 10 15 robert.gustafsson@eltechautomation.se
Ansökan skickas till hr@eltechautomation.se
och märks med "Elkonstruktör". Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-06
E-post: hr@eltechautomation.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Elkonstruktör". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Eltech Automation i Lund AB
(org.nr 556548-4044), http://www.eltechautomation.se
Zinkgatan 4 (visa karta
)
234 22 LOMMA Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Eltech Automation AB Kontakt
Manager Electrical Engineering
Robert Gustafsson robert.gustafsson@eltechautomation.se 0703-131015 Jobbnummer
9449453