Elkonstruktör Luleå
Afry AB / Elektronikjobb / Luleå Visa alla elektronikjobb i Luleå
2026-06-24
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Företagsbeskrivning
AFRY erbjuder tjänster inom teknik, design, digitalisering och rådgivning. Vi är hängivna experter inom industri, energi- och infrastruktur, som skapar värde för kommande generationer. AFRY har en global räckvidd med djupa rötter i Norden. Tillsammans accelererar vi omställningen till ett mer hållbart samhälle.Publiceringsdatum2026-06-24Beskrivning av jobbet
AFRY Industry söker nu fler kompetenta medarbetare till Luleå - Bli en del av teamet!
För att stärka vår fortsatta satsning i norr behöver vi utöka vår verksamhet med fler elkonstruktörer. Du kommer i huvudsak arbeta med projekt och uppdrag inom försvars och verkstadsindustri. Din vardag och framtid hos oss formas av din kompetens, kundens behov, samt din personliga ambition, utvecklingsplan och vilja.
Som produktutvecklande elkonstruktör hos oss kommer du att arbeta med olika delar i utvecklingsprocessen över ett brett tekniskt område där din uppgift blir att på ett innovativt och professionellt sätt konstruera elsystem.
Dina arbetsuppgifter blir bland annat:
Val av komponenter samt upprättande av utvecklingsspecifikationer.
Framtagning av schematisk design samt tillverkningsunderlag för kablage.
Analys av marknadens existerande komponenter och delsystem.Kvalifikationer
För att lyckas i rollen ser vi att:
Du har en akademisk examen inom el- automation -, elektroniksystem eller alternativt har motsvarande arbetslivserfarenhet.
Du har erfarenhet från elkonstruktion och/eller produktutveckling. Du känner dig trygg i valet av elkomponenter och du kan ta fram elscheman
Du har goda kunskaper i svenska och engelska, både i tal och skrift samt innehar körkort (B)
Du har erfarenhet av programvaror som exempelvis, E3-series, Eplan, Elprocad.
Som person är du:
En nyfiken problemlösare som gillar nya utmaningar.
Strukturerad och ordningsam med en god samarbetsförmåga.
Ytterligare information
Vi söker dig som vill vara en del av AFRYs framgångssaga. Brinner du för teknisk utveckling? Är du modig? Ser du engagemang som en självklarhet? Gillar du att samarbeta för att hitta den bästa lösningen?Då erbjuder vi på AFRY möjligheten att arbeta i en organisation som skapar verklighet av visioner.
AFRY är rankat som en av Sveriges mest populära arbetsgivare bland ingenjörer. Hos oss är du med och utvecklar innovativa och hållbara lösningar inom infrastruktur, energi och industri.
Vi vill erbjuda våra kunder marknadens vassaste kompetens, som med ett modigt hängivet engagemang, vill skapa framtidens samhälle tillsammans.
Vi vill erbjuda dig en möjlighet att spendera din arbetstid på en modern arbetsplats, i en miljö där vi lägger stort värde i att trivas på jobbet.
"Brave, devoted, teamplayers, making future, engineered by AFRY" är ledord som genomsyrar hela vår verksamhet och vardag på AFRY
Vi tror att du kommer att trivas och lära dig lika mycket av oss, som vi kommer göra av dig.
Kontaktuppgifter vid frågor
Mattias Lundborg Sektionschefmattias.lundborg@afry.com
Varmt välkommen med din ansökan, sista ansökningsdag är 2026-08-31. Observera att denna annons är publicerad under sommar- och semestertider, vilket innebär att hanteringen av ansökningar kan dröja något.
Tack för ditt tålamod – och tills dess önskar vi dig en riktigt Glad Sommar!
På AFRY driver vi förändring i allt vi gör. Vi anser att förändring sker när modiga idéer möts, när vi samarbetar, skapar innovation och omfamnar kreativa lösningar, det är så vi skapar framtiden. Vi söker konstant kvalificerade kandidater som vill ansluta sig till våra inkluderande team runt om i världen. Bli en del av oss och påskynda den gröna omställningen Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-24 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Afry AB
(org.nr 556120-6474), https://www.afry.com
169 75 LULEÅ Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Afry Jobbnummer
9976177