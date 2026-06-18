Elkonstruktör i Skellefteå!
Futuria People AB / Elektronikjobb / Skellefteå Visa alla elektronikjobb i Skellefteå
2026-06-18
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Arbetar du idag med kontrollanläggningar inom vattenkraft – eller har du gjort det tidigare – och vill ta nästa steg i tekniskt avancerade projekt som driver den fossilfria energin framåt?
Nu söker vi en Senior Kontrollanläggningskonstruktör (Elkonstruktör) till en ledande aktör inom elkraft, där du får arbeta nära kärnan i Sveriges energiförsörjning – med särskilt fokus på vattenkraft och modernisering av befintliga anläggningar.
Rekryteringsprocessen hanteras av Futuria People, specialister inom kompetensförsörjning för energi- och teknikbranschen. Samtliga frågor kring tjänsten hänvisas till ansvarig rekryteringskonsult på Futuria People.
Om Kund
Kund är en nordisk leverantör av nyckelfärdiga el- och automationslösningar inom eldistribution, industri samt vind-, sol-, vatten- och värmekraft. Med cirka 500 medarbetare och över 35 års erfarenhet kombinerar koncernen specialistkompetens med finansiell stabilitet och långsiktighet.
Till skillnad från många traditionella konsultbolag arbetar kund som entreprenör, med helhetsansvar för projekt – från konstruktion till färdig anläggning och driftsättning. Det innebär att de levererar kompletta lösningar där funktion, kvalitet och genomförande står i fokus.
I Sverige befinner sig bolaget i en expansiv fas. Organisationen består av ett högspecialiserat team med stark teknisk kompetens och korta beslutsvägar. Här finns både flexibiliteten och närheten i det mindre bolaget – och styrkan och resurserna från en nordisk koncern i ryggen.
Kulturen präglas av förtroende, engagemang och en stark gemenskap där man hjälper varandra och delar kunskap. Företaget lägger stor vikt vid medarbetarnas välmående och erbjuder trygga, kollektivavtalade villkor, generösa förmåner och goda möjligheter till kompetensutveckling och intern karriär.
Nu stärker de sin svenska organisation och söker fler erfarna elkonstruktörer som vill vara med och utveckla framtidens elkraftsanläggningar – med möjlighet att arbeta från hela Sverige, antingen från kontor eller på distans.
Om rollen
Som Senior Kontrollanläggningskonstruktör (10–400 kV) arbetar du med elektrisk konstruktion av kontrollanläggningar för ställverks- och transformatorstationer. Du tar eget ansvar för delar av – eller hela – kontrollanläggningen och säkerställer att den tekniska lösningen uppfyller kontrakt, lagar, föreskrifter och gällande standarder.
Rollen innefattar arbete i varierande elkraftsprojekt, där erfarenhet från exempelvis vattenkraftsanläggningar och arbete i befintliga driftsatta miljöer är särskilt värdefull.
Du blir en nyckelperson i projekt där du inte bara konstruerar – utan också bidrar med din förståelse för hur befintliga anläggningar kan moderniseras och integreras med ny teknik, exempelvis inom styrning, skydd och kontroll.
Du arbetar nära projektledare och andra specialister och har stort inflytande över tekniska lösningar, kvalitet och genomförande.
Exempel på arbetsuppgifter
Konstruktion av kontrollanläggningar för ställverk och stationer (10–400 kV)
Arbete i både nybyggnadsprojekt och modernisering/uppgradering av befintliga anläggningar
Framtagning av:
Enlinjescheman
Funktions- och förreglingsscheman
Krets- och installationsscheman
Integration av nya system i befintliga anläggningar
Deltagande vid FAT, SAT och idrifttagning
Granskning och uppdatering av befintlig dokumentation
Teknisk rådgivning i anbudsarbete
Vi söker dig som
Har minst 5 års erfarenhet av kontrollanläggningskonstruktion (10–400 kV)
Har arbetat med vattenkraft, stationsprojekt eller liknande elkraftsprojekt
Har erfarenhet av modernisering/uppgradering av befintliga anläggningar (extra meriterande inom vattenkraft)
Är van vid att arbeta med teknisk dokumentation och befintliga system
Har erfarenhet av FAT, SAT och idrifttagning
Behärskar Eplan, Master Concept, E3 eller liknande verktyg
Talar och skriver svenska obehindrat samt har god engelska
Du erbjuds
En nyckelroll i ett växande bolag inom energi och elektrifiering
Möjlighet att arbeta i samhällskritiska vattenkrafts- och elkraftsprojekt
En organisation med hög teknisk kompetens och korta beslutsvägar
Flexibla arbetsformer och möjlighet till distansarbete
Trygga och konkurrenskraftiga villkor
Stora möjligheter till kompetensutveckling
Övrig information
Start: Enligt överenskommelse Omfattning: Heltid Placering: Huvudkontoret är beläget i Västerås. För dig som bor i Skellefteå eller närliggande ort finns möjlighet att arbeta på distans 100%.
Rekryteringsprocessen hanteras av Futuria People, men anställningen sker direkt hos Kund. Urval och intervjuer sker löpande.
Har du frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta ansvarig rekryteringskonsult:
Sofie Andersson, Sofie@futuriapeople.se
Passar det här in på dig – eller känner du någon som skulle passa bättre? Tipsa gärna!
Intervjuer sker löpande. Välkommen med din ansökan!
Futuria People är en heltäckande partner inom kompetensförsörjning. Finalister i kategorin Årets Raket bland Rekryteringsföretag 2025 och Utnämnda till Årets Rekryteringsföretag 2022 i Sverige på branschens gala Recruitment Awards. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-01 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7666443-2059336". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Futuria People AB
(org.nr 559058-2507), https://ledigajobb.futuriapeople.se
931 29 (visa karta
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931 29 SKELLEFTEÅ Arbetsplats
Futuria Jobbnummer
9969773