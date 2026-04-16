Elkonstruktör
2026-04-16
Vi söker en elkonstruktör med intresse för marina ledningssystem och avancerade tekniska lösningar. I denna roll kommer du att arbeta med utveckling, integration och verifiering av elektriska och elektroniska system i en komplex och dynamisk miljö.
Du blir en del av ett team som ansvarar för hela kedjan - från konstruktion och design till test, verifiering och driftsättning. Rollen innebär nära samarbete med systemingenjörer, mekanikkonstruktörer och andra tekniska discipliner.
Ansvarsområden
Konstruktion och utveckling av elektriska system och kablage
Design av kretskort och elektroniska lösningar
Systemintegration och gränssnittshantering
Test, verifiering och validering av system
Felsökning och problemlösning i både utvecklings- och produktionsfas
Medverkan i kvalificerings- och certifieringsprocesser
Bidra till uppbyggnad och utveckling av test- och elektroniklabb
Vi söker dig som har erfarenhet inom ett eller flera av följande områden:
Integrationsarbete inom komplexa tekniska system
Systemdesign och systemförståelse
Kablagedesign
Kretskortsdesign (PCB)
Test och verifiering
Felsökning och analys
Kvalificering och certifiering av system
Uppbyggnad eller arbete i elektroniklabb
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper. Du är nyfiken och har en stark vilja att förstå hur saker fungerar på djupet. Du tar ansvar för ditt arbete och driver dina uppgifter framåt på ett strukturerat sätt.
Vidare är du
Lösningsorienterad och flexibel i ditt arbetssätt
Anpassningsbar inför nya tekniska utmaningar
Självständig med god förmåga till självledarskap
Engagerad och drivande i teammiljö Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-16
E-post: ndp.ab.consulting@gmail.com Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Elkonstruktör". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare NDP IT AB
(org.nr 559359-4830)
175 41 JÄRFÄLLA Arbetsplats
Saab Jobbnummer
9859614