Elkonstruktör
2026-02-26
Elkonstruktör som vill vara med och bygga framtidens energilösningar
Gillar du smart teknik, hållbara lösningar och att jobba i projekt som faktiskt gör skillnad? Då kan Head Energy vara helt rätt för dig! Här får du både utvecklas, ha roligt och bidra till en grönare framtid - varje dag.
Varför Head Energy?
Vi vill att du ska trivas, växa och känna att jobbet ger dig energi. Hos oss får du bland annat:
Spännande uppdrag inom energi och industri - på riktigt viktiga områden
Ett företag som tar hållbarhet på allvar
Kollektivavtal, bra pension och schyssta försäkringar
5 000 kr om året i friskvårdsbidrag
Möjlighet att löneväxla till pension
Tillgång till våra mysiga fjällstugor
Flexibelt arbete och en chef som verkligen lyssnar
Kurser och utbildningar utifrån dina mål
Regelbundna träffar med teamet
En trygg anställning i ett företag som fortsätter växa
Vad du kommer jobba med
Som elkonstruktör hos oss får du kliva in i tekniskt spännande projekt inom energi, industri och process. Det kan handla om allt från att konstruera elskåp och maskiner till att vara med när system körs igång. Ingen dag är den andra lik - och det gillar vi!
Du kommer bland annat att
Skapa elkonstruktioner för maskiner, skåp och system
Välja och dimensionera komponenter
Ta fram ritningar och tekniska underlag
Göra förstudier och olika utredningar
Stötta produktion och kunder med tekniska frågor
Se till att konstruktionerna följer standarder och kundens krav
Vara med vid FAT/SAT och se när det du byggt faktiskt kommer till liv
Göra riskanalys och kvalitetssäkring
Vi tror att du
Har en relevant högskoleutbildning inom el
Har minst 3 års erfarenhet av elkonstruktion
Har jobbat i ELMASTER, EPLAN, ELPROCAD eller liknande
Gärna har erfarenhet av energi, industri eller automation
Har jobbat med instrument - en bonus men inget krav
Kanske har erfarenhet från t.ex. vattenkraft, vind, kärnkraft eller sol
Språk: Svenska och engelska flytande.
Stationeringsort: Halmstad
Vem är du som person?
Du är nyfiken, gillar att lära dig nytt och tänder till när du får tekniska utmaningar. Du trivs i rollen som konsult, gillar att vara runt människor och uppskattar variation i vardagen. Och framför allt - du brinner för framtidens teknik.
Om Head Energy
Head Energy har vuxit snabbt sedan starten 2010 och är idag 900 medarbetare globalt. Vi kombinerar stark teknisk kompetens med ett personligt och engagerat ledarskap. Här får du utvecklande uppdrag, en flexibel arbetsmiljö och möjligheten att vara en del av vår fortsatta tillväxtresa.
Tillsammans med våra kunder är vi alltid One step ahead.
Urval sker löpande
Ansök enkelt genom att länka till ditt CV eller din LinkedIn-profil. Håll profilen uppdaterad för bästa matchning mot våra uppdrag.
#LI-MJ1 Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-26 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Head Energy Sweden AB
(org.nr 559330-6516), https://www.headenergy.se Kontakt
Mårten Jansson marten.jansson@headenergy.se Jobbnummer
9766575