Elcoline är en nordisk leverantör av industriellt underhåll och drifttjänster. Vi är experter på att upprätthålla tillgängligheten av tekniska processer inom industrin och i den offentliga sektorn, att hjälpa våra kunder att fokusera på sin kärnverksamhet. Vår ambition är att vara en förebild i branschen och det ledande tekniska tjänsteföretaget. Koncernen har ca 900 anställda varav vi i Sverige är ca 250 anställda och omsätter ca 600 MSEK. Vårt svenska huvudkontor är placerat i Karlskoga där merparten av verksamheten är belägen, vi finns även i Arboga och Degerfors. Läs gärna mer på hemsidan www.elcoline.se
Vi söker en Elkonstruktör till vår enhet för El och Automation i Karlskoga
Har du flerårig erfarenhet som elkonstruktör och vill ta nästa steg i karriären, Då har vi en spännande tjänst för dig!
Vi erbjuder dig:
Ett varierat arbete med många kontaktytor
Möjlighet att utvecklas och lära nytt
Ett spännande uppdrag med stor möjlighet att påverka
Möjlighet att handleda/coacha medarbetare
Arbete mot kunder inom framför allt process och försvarsindustrin
Om enheten:
Team El och automation består av totalt 45 medarbetare som är fördelade på tre grupper bestående av; daglig drift och service, projekt samt automation. Som elkonstruktör har du en central roll i teamet och ett nära samarbete med elektriker, teamchef, projektledare och administratör.
Dina arbetsuppgifter och ansvarsområden:
Projektera, konstruera och rita i Elprocad IC nytt såväl som att ändra i befintliga ritningar förekommer.
Skapa underlag och beställa material till vår elverkstad som bygger utrustningar.
Under dagen kan ditt arbete vara mycket ute hos kund där du besöker de arbetsplatser arbete utförs på för att försäkra dig om att arbetet utförs på rätt sätt samt handleder och instruerar vid behov medarbetarna i arbetets utförande. I ditt arbete ute hos kund ingår även att bygga tillit och förtroende och på så sätt bidra till att skapa och upprätthålla goda kundrelationer.
När arbetet slutförts hos kund säkerställer du att arbetet utförts enligt plan och med god kvalitet. Du deltar i månadsmöten med kund och tillser att eventuella synpunkter/klagomål hanteras i verksamheten och är delaktig i kort och långsiktig planering tillsammans med kund.
Arbetet innefattar även vissa administrativa uppgifter som sammanställning av offerter till kund utifrån framtagen kalkyl, att tillsammans med teamets administratör fakturera kund samt inköp av material från grossist.
Uppdrag som projektledare förekommer i dina egna projekt.
Som elkonstruktör på Team El och Automation har du stora möjligheter att bidra med ditt kunnande och din erfarenhet för att utveckla verksamheten. Initiativ och idéer kring hur vi kan bli ännu bättre är viktiga för oss.
Team El och automation är en arbetsplats som kännetecknas av god stämning och bra kamratskap. Vi har roligt tillsammans.
Arbetet är varierande och ingen dag är den andra helt lik. Du får ta ansvar och har stort inflytande över arbetets planering och utförande. Du har en viktig roll i att tillsammans med övriga medarbetare bygga och förvalta förtroendet hos våra kunder.
• Erfarenhet av ATEX miljöer, material och utföranden.
• Flerårig branschvana och arbetslivserfarenhet
• God datavana
• Goda språkkunskaper i svenska och engelska
• B-körkort
• Tjänsten kräver att du godkänns vid säkerhetsprövning
Dina personliga egenskaper:
• Du har lätt för att knyta nya kontakter och skapa förtroende.
• Du kommunicerar tydligt och följer upp arbetet.
• Du är ordningsam och håller vad du lovat.
• Du bidrar till enhetens goda stämning och ser medarbetarnas goda sidor och breda kunskap.
• Du är säkerhetsmedveten och följer de rutiner vi har.
• Du kommunicerar och informerar löpande teamchef om arbetet samt samarbetar med projektledare och administratör.
För vidare frågor kontakta:
Teamchef Gert Larsson 070 237 59 65
Fackliga företrädare:
Unionen Thomas Medeskog 070 323 12 34
Sänd ditt CV samt personliga brev till personal@elcoline.se
Sista dag att ansöka är 2026-01-31
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Elcoline AB
(org.nr 559379-8761), https://elcoline.se/
Kontorsvägen 14 (visa karta
691 33 KARLSKOGA Körkort
Teamchef
Gert Larsson 070-2375965 Jobbnummer
9646498