Företagsbeskrivning
AFRY är ett ledande europeiskt företag med global räckvidd inom teknik, design och rådgivning. Vi är 19 000 hängivna experter inom infrastruktur, industri, energi och digitalisering, som skapar hållbara lösningar för kommande generationer.
På kontoret i Örnsköldsvik är vi idag ett hundratal medarbetare med olika kompetenser inom industri, infrastruktur och samhällsbyggnad. Vår sektion består av ett trettiotal seniora och juniora kollegor som tillsammans bildar en sektion med bred kompetens inom El, Instrument och Automation.
Vår arbetskultur är inkluderande, med ledare som stöttar din utveckling och som vågar tänka stort. Vi bryr oss om varandra och sätter stor vikt i att trivas och ha roligt på jobbet med sina kollegor, både på och utanför arbetstid.
AFRY Industry söker nu fler kompetenta medarbetare till Örnsköldsvik - Bli en del av teamet!
För att stärka vår fortsatta satsning i norr behöver vi utöka vår verksamhet med fler elkonstruktörer inom området Industrial Building Electrification. Du kommer att arbeta med olika typer av projekt och uppdrag inom bland annat Process-, Gruv-, Försvar-, Verkstadsindustri. Din vardag och framtid hos oss formas av din kompetens, kundens behov, samt din personliga ambition, utvecklingsplan och vilja.
Elrevisionsbesiktning utgör en del i vår verksamhet där vi har en starkt växande organisation i Sverige. Har du intresse av att krydda din vardag hos oss med omväxlande besiktningsuppdrag så ser vi gärna dig i en kombinerad roll som elkonstruktör och elrevisionsbesiktare.
I vårt dagliga arbete är vi involverade i både små och stora spännande projekt, där du med din kompetens och erfarenhet behövs. Vi erbjuder intressanta och utmanande arbetsuppgifter där vi hjälper våra kunder att skapa smarta ingenjörslösningar. Vi ligger i framkant inom teknik, design och innovation där vi arbetar hårt med att du ska få möjlighet att utvecklas och prova på uppdrag inom nya områden i team med kollegor runt om i Sverige och i världen. Kvalifikationer
För att lyckas i rollen ser vi gärna att:
Du är högskole- eller civilingenjör, alternativt har du motsvarande arbetslivserfarenhet inom elprojektering från både civila och industriella projekt .
Du har grundläggande kunskaper i programvaror som exempelvis: Magicad EL, Revit, Dialux.
Du trivs med att jobba så väl i enmansuppdrag som i större sammanhang där flera teknikområden omfattas. Som person är du en social lagspelare som gillar att dela med sig av erfarenheter, kunskaper och funderingar med dina kollegor och projektdeltagare.
Du har goda kunskaper i svenska och engelska, både i tal och skrift, samt innehar körkort (B) då resor är en naturlig del av tjänsten.
Du har svenskt medborgarskap då vi ofta jobbar i säkerhetsklassade uppdrag.
Ytterligare information
Vi söker dig som vill vara en del av AFRYs framgångssaga. Brinner du för teknisk utveckling? Är du modig? Ser du engagemang som en självklarhet? Gillar du att samarbeta för att hitta den bästa lösningen?Då erbjuder vi på AFRY möjligheten att arbeta i en organisation som skapar verklighet av visioner.
AFRY är rankat som en av Sveriges mest populära arbetsgivare bland ingenjörer. Hos oss är du med och utvecklar innovativa och hållbara lösningar inom infrastruktur, energi och industri.
Vi vill erbjuda våra kunder marknadens vassaste kompetens, som med ett modigt hängivet engagemang, vill skapa framtidens samhälle tillsammans.
Vi vill erbjuda dig en möjlighet att spendera din arbetstid på en modern arbetsplats, i en miljö där vi lägger stort värde i att trivas på jobbet.
"Brave, devoted, teamplayers making future engineered by AFRY" är ledord som genomsyrar hela vår verksamhet och vardag på AFRY
Vi tror att du kommer att trivas och lära dig lika mycket av oss, som vi kommer göra av dig.
Kontaktuppgifter
Henrik Söderström
Gruppchefhenrik.soderstrom@afry.com
Niklas Nordström
Gruppchefniklas.nordstrom@afry.com
Skicka in din ansökan redan idag, rekryteringen sker löpande, så vi ser fram emot din ansökan! Sista ansökningsdag är 31 November 2025
På AFRY driver vi förändring i allt vi gör. Vi anser att förändring sker när modiga idéer möts, när vi samarbetar, skapar innovation och omfamnar kreativa lösningar, det är så vi skapar framtiden. Vi söker konstant kvalificerade kandidater som vill ansluta sig till våra inkluderande team runt om i världen. Bli en del av oss och påskynda den gröna omställningen Ersättning
