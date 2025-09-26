Elkonstruktör
Vi söker nu en konsult som vill arbeta med eldesign och dokumentation i leveransprojekt kopplade till kylsystem för kraftöverföring. Uppdraget innebär att skapa elektrisk dokumentation, stödja projektingenjörer samt bidra med tekniskt stöd för eftermarknadsfrågor.
Om uppdraget
I rollen kommer du att:
• Skapa elektrisk dokumentation för leveransprojekt i samarbete med ansvarig projektingenjör.
• Säkerställa att gällande kvalitetsstandarder och specifikationer följs.
• Ge tekniskt stöd för eftermarknadsfrågor i redan levererade projekt.
• Arbeta med el-konstruktion enligt kundspecifikationer, inklusive val av komponenter och lösningar.
• Konstruera automationsskåp, lågspänningsställverk (MCC) och kopplingslådor inom spänningsnivåerna 208/400/480/690VAC samt styrspänningar 24-220VDC.
• Lägga in artiklar och BOM-listor i affärssystemet (SAP).
• Upprätta och arbeta enligt kvalitetsdokumentation, processkartor, arbetsinstruktioner och funktionsbeskrivningar.
• Skapa specifikationer för underleverantörer.
• Bidra till långsiktiga förbättringar inom ditt område tillsammans med lead engineer.
• Delta i komponenttester, fabrikstester (FAT), leverantörsutvärderingar samt vid behov medverka vid driftsättning (SAT) och resor.
Din bakgrund och krav
Vi söker en konsult som är kommunikativ, positiv, strukturerad och målinriktad, samtidigt som du är ödmjuk inför egna och andras utmaningar. Det är viktigt att du är proaktiv, tar initiativ och kan anpassa dig till nya arbetssätt samtidigt som du tar ansvar för ditt eget lärande.
Du har mycket goda kunskaper i svenska och teknisk engelska, både i tal och skrift.
Du har 3-6 års erfarenhet av el-konstruktion inom relevanta branscher, inklusive flera år i projektverksamhet.
Du har en eftergymnasial utbildning eller teknisk examen och bred erfarenhet från yrkesområdet.
Du har tidigare arbetat med eldesignlösningar i projektleveranser från marknad till driftsättning, har mycket goda kunskaper i Elprocad eller andra CAD-verktyg, en god förståelse för redundanta lösningar och är väl insatt i standarderna IEC61439, IEC61000-6-2 och IEC61000-6-4.
Meriterande är erfarenhet av PLC-programmering, UL/CSA-standarder, konstruktion enligt UL/CSA, god kännedom om maskindirektivet samt praktisk erfarenhet av konstruktion av automationsskåp. Så ansöker du
