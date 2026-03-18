Elingenjör till Precimeter Control AB
Precimeter är ett nischat, världsledande företag som utvecklar och säljer lösningar baserade på laser-och induktionsteknik. Precimeters lösningar kontrollerar och mäter nivåer och flöden av smälta metaller och har kundbasen främst inom gjuteriindustrin. Bolaget har sitt huvudkontor i Göteborg, dotterbolag i Tyskland och USA samt säljkontor i Kina. Precimeter är en del av Lagercrantz Group. Läs mer på www.precimeter.com
Vill du arbeta nära den grundläggande fysiken bakom industriell teknik? Hos oss får du utveckla lösningar som faktiskt används i några av världens mest krävande industrimiljöer. Vi söker nu en tekniskt nyfiken elingenjör som vill ta ett ansvar för utvecklingen av våra elektromagnetiska pumpar och bidra till nästa generation av våra produkter!
Precimeter är en global aktör inom flödesreglering av smält metall, med egenutvecklade nivåsensorer och ställdon som är specifikt framtagna för detta ändamål. Företaget levererar avancerade automationslösningar till kunder över hela världen och samarbetar nära produktionsenheter i Sverige, Tyskland och USA.
Nu söker vi en elingenjör som vill ta en central roll i utvecklingen av våra elektromagnetiska pumpar. Du blir en del av en tekniskt avancerad miljö där utveckling och produktion arbetar nära varandra. Rollen innebär ett stort tekniskt ansvar och möjlighet att arbeta genom hela utvecklingskedjan, från idé och konstruktion till testning och färdig produkt. Du kommer även att bidra till vidareutvecklingen av produkter som används i en internationell verksamhet, tillsammans med kollegor inom både teknik och produktion.
Arbetet präglas av ett starkt fokus på kvalitet, funktion och långsiktig hållbarhet i våra lösningar. Hos Precimeter får du en viktig roll i utvecklingen av elektronik och elmaskiner för både nya och befintliga produkter. Arbetet omfattar bland annat:
• Utveckla och vidareutveckla elektromagnetiska pumpar
• Dimensionera spolar och elektromagnetiska system
• Analysera hur produkter fungerar i olika temperatur- och driftmiljöer
• Utvärdera om befintliga lösningar kan användas i nya applikationer
• Ta fram specifikationer, prototyper och testlösningar
• Arbeta nära kollegor inom mekanik, mjukvara, produktion och teknisk support
Arbetet sker inom ramen för utvecklingsprojekt där du ansvarar för att driva tekniska uppgifter från idé till färdig lösning. Rollen innebär ett stort eget ansvar och mandat att självständigt driva tekniska uppgifter framåt och bidra till utvecklingen av produkter som används i en internationell verksamhet.
Är detta du?
Du är en person som trivs i en teknisk miljö där du får ta ansvar och driva arbetet framåt. Du arbetar strukturerat, är självgående i ditt arbete och har en stark teknisk nyfikenhet. Samtidigt uppskattar du att samarbeta med andra och delar gärna kunskap och idéer med kollegor inom olika teknikområden. Du är kommunikativ och har lätt för att diskutera tekniska lösningar med både kollegor och andra funktioner i organisationen. Vi tror också att du har en stabil teknisk grund och erfarenhet från arbete med elektromagnetiska system eller elmaskiner. Du har:
• Teknisk högskole- eller civilingenjörsutbildning inom elkraftteknik, elektronik, fysik, elmaskiner eller motsvarande
• God kunskap inom elmaskiner, elektromagnetism och kraftelektronik
• Cirka 5-10 års relevant arbetslivserfarenhet inom områden kopplade till elmaskiner, elektromagnetiska system eller liknande teknik
• Erfarenhet av produktutveckling eller tekniskt utvecklingsarbete
• Förmåga att arbeta självständigt och ta tekniskt ägarskap över utvecklingsuppgifter
• Goda kunskaper i svenska är starkt meriterande
Erfarenhet från industrimiljöer där elmaskiner eller elektromagnetiska system används, till exempel inom motorutveckling, kraftöverföring, vindkraft eller liknande områden, är särskilt relevant för rollen. Vi har tyvärr inte möjlighet att erbjuda relocation eller stöd med arbetstillstånd för denna tjänst.Publiceringsdatum2026-03-18Kontaktuppgifter för detta jobb
I den här rekryteringsprocessen samarbetar Precimeter med Mpya Sci & Tech. För frågor om rollen är du varmt välkommen att kontakta rekryteringskonsult Johanna Engblom på johanna.engblom@mpyascitech.com
, eller rekryteringskonsult Marcus Hultberg på marcus.hultberg@mpyascitech.com
. Ansökan till tjänsten görs via www.mpyascitech.com.
Nyfiken på Precimeter och vill veta mer om rollen? Välkommen att höra av dig!
Precimeter är ett nischat, världsledande företag som utvecklar och säljer lösningar baserade på laser-och induktionsteknik. Precimeters lösningar kontrollerar och mäter nivåer och flöden av smälta metaller och har kundbasen främst inom gjuteriindustrin. Bolaget har sitt huvudkontor i Göteborg, dotterbolag i Tyskland och USA samt säljkontor i Kina. Precimeter är en del av Lagercrantz Group. Läs mer på www.precimeter.com Ersättning
Enligt överenskommelse
Sista dag att ansöka är 2026-04-17
Detta är ett heltidsjobb.
(org.nr 559210-7204)
Mpya Sci & Tech Jobbnummer
9804311