Elevresurs
Pontos Grundskola Väst AB / Barnskötarjobb / Kungsbacka Visa alla barnskötarjobb i Kungsbacka
2025-11-06
, Mölndal
, Göteborg
, Härryda
, Partille
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Pontos Grundskola Väst AB i Kungsbacka
Pontosgrundskola ligger på Onsala halvön i Älgskogsbräcka. Hit kan du ta dig med buss. Vi är en F-6 skola.
Du kommer att jobba som resurspedagog till en elev både under skoldagen och på fritids.
Vi söker dig som tycker om att arbeta med människor.
För att trivas i rollen som elevresurs hos oss har du förmågan att skapa kontaktvägar och underhålla relationer, hos såväl barn som vårdnadshavare och kollegor. Du har förmågan att sätta dig in i andras perspektiv eller situation. Du har även god förståelse för barns utveckling och har kunskaper om barn i behov av särskilt stöd. Du har även lätt för att anpassa dig till ändrade omständigheter eller nya förutsättningar och behov.
Du kan förmedla dig i svenska i såväl tal som skrift.
Intervjuer sker löpande, så vänta inte med din ansökan! Mer om din blivande roll presenteras under intervjun.
Registerutdrag kommer begäras.
• Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-06
E-post: sofie.hilmersson@pontosgrundskola.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Elevassistent". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Pontos Grundskola Väst AB
(org.nr 556833-7363)
Råglyckans Väg 10 (visa karta
)
429 11 439 92 ONSALA Jobbnummer
9591786