Elevresurs

Pontos Grundskola Väst AB
2025-11-06


Pontosgrundskola ligger på Onsala halvön i Älgskogsbräcka. Hit kan du ta dig med buss. Vi är en F-6 skola.
Du kommer att jobba som resurspedagog till en elev både under skoldagen och på fritids.
Vi söker dig som tycker om att arbeta med människor.
För att trivas i rollen som elevresurs hos oss har du förmågan att skapa kontaktvägar och underhålla relationer, hos såväl barn som vårdnadshavare och kollegor. Du har förmågan att sätta dig in i andras perspektiv eller situation. Du har även god förståelse för barns utveckling och har kunskaper om barn i behov av särskilt stöd. Du har även lätt för att anpassa dig till ändrade omständigheter eller nya förutsättningar och behov.
Du kan förmedla dig i svenska i såväl tal som skrift.
Intervjuer sker löpande, så vänta inte med din ansökan! Mer om din blivande roll presenteras under intervjun.
Registerutdrag kommer begäras.


Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-06
E-post: sofie.hilmersson@pontosgrundskola.se

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Elevassistent".

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Pontos Grundskola Väst AB (org.nr 556833-7363)
Råglyckans Väg 10 (visa karta)
429 11  439 92 ONSALA

Jobbnummer
9591786

