Elevkoordinator
2025-12-23
Detta erbjuder vi!
Till Hässleholms Montessoriskola F-9 söker vi nu en elevkoordinator.
Hässleholms Montessoriskola är en grundskola F-9 med 300 elever och tillhörande fritidshem. Skolan undervisa enligt Maria Montessoris pedagogik och metoder. Hos oss får du ett spännande och viktigt uppdrag!
I tjänsten ingår arbete med elever i grundskolan. I arbetsuppgifterna ingår att arbeta med att stödja elever i deras studier och sociala utveckling samt vägledning och motivationsarbete till en positiv skoldag. Ditt huvuduppdrag är att på ett främjande, förebyggande och åtgärdande sätt stötta elever i deras lärande och personliga utveckling. Du samarbetar med pedagoger och skolans övriga personal i att hitta bästa väg framåt för eleverna.
Som elevkoordinator samarbetar du också med vårdnadshavare samt med myndigheter och andra skolor som viktiga resurser för elevers utveckling. Du verkar för att stärka elevernas studiemotivation, lärande och utveckling. Vidare ger du enskilda elever stöd att klara att vara i grupp samt arbetar förebyggande och främjande gällande elevers närvaro i skolan.
Du arbetar med elever som har svårigheter med övergångar, socialt samspel, självreglering och kravfyllda situationer, vilket påverkar både lärande och närvaro.
Vem är du?
Vi söker dig som har, en för uppdraget, adekvat högskoleexamen inom till exempel pedagogik, hälsa eller beteendevetenskap eller högskoleutbildning som anses likvärdig. Vi ser gärna att du har kompetens inom neuropsykiatriska funktionsnedsättningar för att kunna verka som stöd för att en elev ska kunna tillgodogöra sig undervisningen och få en trygg och fungerande dag i både skola och fritidshem.
Vi söker dig som har lätt för att skapa och upprätthålla relationer och du arbetar gärna innovativt i ett lag, där olika kompetenser samsas för att lösa det gemensamma uppdraget så väl som möjligt. Vi kommer att lägga stor vikt vid din personliga lämplighet för uppdraget.
Du ska dela värderingar och förhållningssätt som beskrivs i vår medarbetar- och ledarpolicy, http://www.hassleholm.se/medarbetarpolicy.
Utdrag ur polisens belastningsregister ska uppvisas före anställning. Publiceringsdatum2025-12-23
Barn- och utbildningsförvaltningen ansvarar för kommunens förskolor, grundskolor, gymnasieskolor, anpassad skola och kulturskola. Vi arbetar gemensamt för en lärmiljö där barn, elever och medarbetare lyckas och får bli sitt bästa. Förvaltningens uppdrag är att samordna, planera och stödja de olika verksamheterna samt arbeta för samordning mellan skola och arbetsliv.
Hässleholms Montessoriskola är en kommunal grundskola med årskurserna F-9 samt fritidshem. På skolan går ca 300 elever. Vi arbetar alla med Maria Montessoris pedagogik som utgångspunkt i t.ex; bemötande, hänsyn och respekt för varandra och för skolans miljö, elever ska känna tillhörighet, må bra och få till stånd ett optimalt lärande. Vi arbetar till stor del åldersblandat. Skolan är placerad i centrala Hässleholm med goda tåg- och bussförbindelser.
Hässleholms kommun är en viktig knutpunkt i Sverige. Här möts människor för att leva, uppleva, arbeta och lära i en kommun präglad av nyfikenhet och utveckling. Hos oss får du ett meningsfullt och varierande jobb med utrymme att påverka och ta ansvar. Vi tror på din förmåga att skapa god service för de vi är till för. Tillsammans gör vi varandra bättre!
