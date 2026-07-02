Elevassistenter till Anpassad grundskola 1-9
Hudiksvalls kommun, Lärandeförvaltningen / Pedagogjobb / Hudiksvall Visa alla pedagogjobb i Hudiksvall
2026-07-02
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Anpassad grundskola i Hudiksvall består av årskurs 1-6 och årskurs 7-9 som har sina verksamheter på Västra respektive Östra skolan vilka båda ligger centralt belägna med närhet till naturområden, skidspår, badhus, muséer och alla stadens möjligheter. På hela enheten går nästa läsår ca 60 elever och här arbetar ca 60 personal.
På den anpassade grundskolan ges elever som inte bedöms kunna uppnå grundskolans kunskapskrav beroende på intellektuell funktionsnedsättning eller en begåvningsmässig funktionsnedsättning på grund av hjärnskada en utbildning som är anpassad efter varje elevs behov och förutsättningar. Utbildningen motsvarar så långt det är möjligt den utbildning som ges i grundskolan.
Den anpassade grundskolan har en egen läroplan som anger mål och riktlinjer samt
de grundläggande värden som präglar skolans verksamhet. Där finns även kursplaner och betygskriterier för de ämnen och ämnesområden som utbildningen innehåller.
Vi söker nu tre elevassistenter till i första hand årskurs 1-6. Är du intresserad av att arbeta i årskurs 7-9 kan du ange det i din ansökan.
Vi tillämpar 3 månaders provanställning. Publiceringsdatum2026-07-02Dina arbetsuppgifter
Som elevassistent i vår verksamhet arbetar du med flera olika elever där du stödjer och handleder dem i den pedagogiska, fysiska och sociala lärmiljön under hela skoldagen och för vissa barn under tiden på fritidshemmet. Du är med i klassrummet, på raster, i matsituationen och i övriga skolaktiviteter. Du arbetar i nära samverkan med lärare, andra elevassistenter och skolans elevhälsoteam. Planering och uppföljning sker dagligen och du deltar även på vissa möten och konferenser. Vissa externa kontakter kan förekomma.Profil
Vi söker dig som har tidigare erfarenhet av arbete med elever med intellektuell funktionsnedsättning. Vi ser gärna att du har kunskap om tecken som stöd och kommunikation med bilder. Du är van att arbeta självständigt men ser det kollegiala lärandet som en självklar utgångspunkt.
Du har lätt att samarbeta, tar stort ansvar och är nyfiken och intresserad av att lära dig det som uppdraget kräver. Du är mån om att skapa en trygg lärandemiljö och arbetar för att eleverna ska bli mer och mer självständiga och utvecklar kunskaper så långt som möjligt.
Relevant arbetslivserfarenhet är meriterande. Personlig lämplighet prioriteras, exempelvis utbildning eller arbetslivserfarenhet, samt eventuella meriterande kvalifikationer.
Om förvaltningen
Vi lär barn att läsa, räkna och upptäcka omvärlden. Här följer vi våra allra yngsta kommuninvånare från förskolan tills de tar studenten från gymnasiet. Genom vår vuxenutbildning kan man lära sig svenska som andraspråk, läsa enstaka kurser eller gå en längre utbildning. Med glädje, engagemang, delaktighet och på vetenskaplig grund vill vi öka kunskap, kreativitet, utveckling och lust att lära. Hos oss ska alla barn, unga och vuxna känna att de kan, vill och vågar! Tillsammans är vi lärandeförvaltningen – en del av Hudiksvalls kommun.
Funderar du på att flytta hit från en annan ort? Då kan det finnas möjlighet för dig att ansöka om 10 000 kr i flyttbidrag. Läs mer: hudiksvall.se/flyttbidrag
Om Hudiksvalls kommun
Mitt i Sverige, vid den vackra hälsingekusten, ligger Hudiksvalls kommun - eller kanske mer känt som Glada Hudik. Här lever 37 600 glada hudikbor, och mer än hälften av oss bor på landsbygden.
I Hudiksvalls kommun är avstånden korta till det mesta man vill göra och det man behöver, och du får tid över till det som är viktigt i livet. Här finns närhet till kontrastrika miljöer, ett aktivt föreningsliv och ett näringsliv med stor handlingskraft - många världsledande företag har sitt säte i vår kommun.
Hudiksvalls kommun är den största arbetsgivaren i kommunen. Tillsammans är vi 3 800 medarbetare, inom 300 olika yrken, som varje dag jobbar för att skapa värde för dem vi är till för – våra kommuninvånare. Det är ett stort och viktigt uppdrag som ska genomsyras av trygghet, öppenhet, delaktighet och jämlikhet. På så sätt hjälps vi åt att bygga ett samhälle där alla människor är lika mycket värda.
Om din ansökan
Tänk på att inte skriva känsliga personuppgifter eller värderande information i din ansökan. Om du har skyddade personuppgifter vill vi att du ansöker genom att kontakta den rekryteringsansvariga som står i annonsen.
Din ansökan blir en allmän handling enligt offentlighetsprincipen.
Läs mer om vad vi som arbetsgivare kan erbjuda dig: www.hudiksvall.se/jobbahososs Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-12 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Hudiksvalls Kommun
(org.nr 212000-2379), https://www.hudiksvall.se/Sidor/Kommun-och-politik/Jobb-och-uppdrag/Lediga-jobb.html
Trädgårdsgatan 4 (visa karta
)
824 30 HUDIKSVALL Arbetsplats
Hudiksvalls kommun, Lärandeförvaltningen Kontakt
Rektor
Jenny Vallin jenny.vallin@hudiksvall.se 070-2793612 Jobbnummer
9990186