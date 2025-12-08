Elevassistent, Västangårds skola
Västangårds skola är en F-9-skola belägen i det natursköna Umedalen, mitt i den berömda Skulpturparken.
Skolan har cirka 450 elever, från förskoleklass upp till årskurs nio, och en personalgrupp på omkring 50 pedagoger. Skolan är inte bara en arbetsplats - det är en levande och inkluderande gemenskap som sätter elevens utveckling och välmående i centrum. Trygghet och förtroende är grunden för all lärande och vi lägger stor vikt vid att bygga varaktiga, positiva relationer med våra elever, vilket skapar en lugn och respektfull arbetsmiljö för dig som personal. Vår skola präglas av engagemang och en ständig strävan efter att anpassa undervisning och stöd för att möta varje individ.
Vi är stolta över att vara en skola med ett nära samarbete mellan skola och fritidshem, och en varm, välkomnande atmosfär. Du blir en del av ett sammansvetsat och engagerat team av pedagoger. Vi har en öppen dialog, stöttar varandra i vardagen och delar med oss av vår kunskap och erfarenhet. Hos oss får du möjlighet att utvecklas tillsammans med dina kollegor.
Följ med på en digital rundtur på Västangårds skolaPubliceringsdatum2025-12-08Arbetsuppgifter
I rollen är du en trygg, stabil och närvarande vuxen som bidrar till en positiv och förutsägbar skolmiljö. Du kommer bland annat att:
Vara en ansvarstagande och stödjande förebild för eleverna i deras dagliga skolmiljö.
Leda och delta i aktiviteter under raster och på fritidshemmet för att skapa en trygg,
meningsfull och strukturerad vardag.
Stötta elever i undervisningssituationer, under raster och i riktade aktiviteter, både individuellt och i grupp, utifrån deras behov.
Om dig
Vi söker dig som är utbildad elevassistent, barnskötare eller har annan likvärdig utbildning. Du har tidigare erfarenhet av att arbeta med barn och unga, företrädesvis som elevassistent, fritidsledare eller liknande yrke inom skola/skolbarnsomsorg. Meriterande är om du har kunskap om fritidshemmets läroplan och pedagogiska uppdrag är meriterande.
Du är lugn och stabil i ditt bemötande. Du är också lyhörd för individens behov och förutsättningar och kan anpassa dig därefter. Du ska dessutom vara mycket tydlig och strukturerad.
För att du ska kunna utveckla barnens språkliga förmåga och kunna kommunicera med barn, vårdnadshavare och kollegor, dokumentera och ta del av förskolans styrdokument krävs det att du har goda kunskaper i det svenska språket i både tal och skrift.
Till följd av lagen om lämplighetskontroll ska utdrag ur polisens belastningsregister uppvisas vid anställning.
Välkommen med din ansökan! Övrig information
Tjänsten är ett vikariat, heltid, från och med snarast, enligt överenskommelse till och med 2026-05-29.
och goda utvecklingsmöjligheter för ett livslångt lärande. Och jobb som är viktiga för alla dem som lever och verkar här. Vi ser fram emot att höra från dig. Ersättning
