Elevassistent till Vifolkaskolan 7-9, tidsbegränsad anställning
Mjölby kommun, Utbildningsförvaltningen / Pedagogjobb / Mjölby Visa alla pedagogjobb i Mjölby
2026-06-16
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Vi är Mjölby kommun. Tillsammans levererar vi service och tjänster, är samhällsbyggare och myndighetsutövare. Vårt arbete är till nytta för samhället och med medborgarens bästa i fokus – genom hela livet.
Utbildningsförvaltningen är en av Mjölby kommuns sex förvaltningar och ansvarar för förskola, grundskola, gymnasieskola, anpassad grund- och gymnasieskola och vuxenutbildning. Med cirka 1000 medarbetare erbjuder vi utbildning som främjar alla barn och elever i ett livslångt lärande och arbetar efter riktningen "höga kunskapsresultat i en skola där alla kan och vill vara". Vi lägger stor vikt vid att arbeta nära verksamheten genom regelbunden dialog och stöd till skolledare och lärare utifrån styrkedjan.
Vifolkaskolan 7-9 ligger i Mantorp, ett stenkast från pendeln, och har ca 330 elever fördelade på 12 klasser och en särskild undervisningsgrupp. Personalgruppen består av såväl erfarna lärare som har varit hos oss under många år och lärare som är i början av sin lärarkarriär. Dessutom består skolan av kompetenta medarbetare som elevassistent, vaktmästare, bibliotekspersonal och studie- och yrkesvägledare. Vi har också en elevhälsa som består av skolsköterska, kurator, skolpsykolog, logoped, speciallärare, SYV och specialpedagog. Hos oss står undervisningen och relationer mellan personal och elever i fokus. Vi har en väl fungerande organisation och tydliga och effektiva rutiner för vårt elevhälsoarbete.
Vår verksamhet genomsyras av trygghet och studiero. Klarar du att möta motstånd utan att backa – och bygga tillit där andra misslyckas?
Välkommen med din ansökan.
1 plats(er). Publiceringsdatum2026-06-16Arbetsuppgifter
Vi söker en engagerad och trygg elevassistent som ska arbeta nära en enskild elev i behov av omfattande stöd i sin skolsituation. Uppdraget innebär att stödja en elev med sociala svårigheter, där närvaron i skolan är hög, men deltagandet i undervisningen är begränsat. Eleven har svårigheter i socialt samspel, motivationsutmaningar samt behov av stöd i att utveckla ett respektfullt förhållningssätt i relation till andra.
Arbetet handlar i stor utsträckning om att:
• Stödja eleven in i undervisning och skapa struktur i skoldagen
• Bygga en förtroendefull relation
• Arbeta förebyggande med konflikthantering och bemötande
• Stärka elevens sociala förmågor och värdegrund
Anställningen är tidsbegränsad under höstterminen, med möjlighet till förlängning.Kvalifikationer
Vi söker dig som har:
• Erfarenhet av arbete med barn/ungdomar med sociala och beteendemässiga utmaningar
• God förmåga att bygga relationer och skapa förtroende
• Trygghet i att arbeta med lågaffektivt bemötande
• Förmåga att sätta tydliga gränser på ett respektfullt sätt
• Erfarenhet av att arbeta med elever med hög frånvaroproblematik eller skolundvikande beteenden
• Förmåga att arbeta strukturerat och uthålligt över tid
• God samarbetsförmåga med pedagoger, elevhälsa och vårdnadshavare
Det är meriterande:
• Pedagogisk utbildning eller utbildning inom socialt arbete
• Erfarenhet av arbete med normer, värdegrund och jämställdhet
• Kunskap om NPF eller liknande
Du är lugn, tydlig, relationsskapande och har ett professionellt förhållningssätt även i utmanande situationer. Du har ett genuint intresse för att stödja elever i svårigheter och arbeta långsiktigt med förändring.
Vi är en trygg och hållbar arbetsgivare. Stor nog att erbjuda medarbetare goda arbetsvillkor och spännande utvecklingsmöjligheter. Liten nog för nära samarbeten, delaktighet och inflytande.
Med fokus på vårt uppdrag, att göra nytta för samhället, möjliggör vi utrymme för eget ansvar och kreativitet. Tillsammans driver vi kommunen och den hållbara samhällsutvecklingen framåt.
Anställningsform: Tidsbegränsad anställning.
Varaktighet: 6 månader eller längre, tillträde: 2026-08-10 eller enligt överenskommelse ., upphör: 2026-12-18 .
Vår kommun är expansiv med cirka 28 600 invånare. Vi har nära till varandra och nära till resten av världen, kommunikationerna är utmärkta. Mjölby kommuns vision sammanfattas i en slogan: Världsvan och hemkär. Världsvan står för öppenhet, nytänkande, vilja att växa och tro på framtiden. Hemkär står för stolthet och glädje över hembygden. Hos oss är det enkelt att leva ett gott liv.
I din ansökan bifogar du relevanta utbildningsintyg och examensbevis som styrker ditt CV. Om du kommer vidare till intervju kommer vi kontrollera din ID-handling. Läs med om vår rekryteringsprocess på www.mjolby.se/ledigajobb. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C330775". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Mjölby Kommun
(org.nr 212000-0480)
595 30 MJÖLBY Arbetsplats
Mjölby kommun, Utbildningsförvaltningen Kontakt
Rektor
Anette Eriksson anette.eriksson@mjolby.se 010-234 56 02 Jobbnummer
9964978