Elevassistent till Tunge skola
2025-08-18
Kungälvs kommun söker dig som vill göra skillnad! Vi behöver professionell och motiverad personal för att leverera välfärdstjänster med hög kvalitet. Här går engagemang och professionell service hand i hand samtidigt som du är med och påverkar människors vardag och samhället i stort. En bra arbetsplatskultur och stöd för din personliga utveckling är viktigt för oss. Din insats räknas!
Vill du arbeta på en arbetsplats där det är högt i tak, många skratt samt en positiv och ambitiös inställning till kvalité och pedagogisk utveckling?
Solberga skolenhet består av Kode skola som är en F-2 skola med ca 180 elever samt Tunge skola med årskurserna 3-6 med ca 240 elever.
Tunge skola ligger i en lantlig miljö vilket ger stora möjligheter att använda utemiljön i den pedagogiska verksamheten. Kode- och Tunge skola ligger ca 1,5 km från varandra. Skolorna har samma ledningsteam och elevhälsa samt har ett nära samarbete med varandra.
I den här tjänsten kommer du arbeta som elevassistent i ett team kring några elever som har behov av stöd i sin skolmiljö. Du arbetar mycket nära dina arbetskollegor i teamet för att skapa goda förutsättningar för att eleverna ska lyckas.
Den här tjänsten är ett vikariat fram till 12/6 Dina arbetsuppgifter
- Elevassistent till elever i behov av omfattande stöd under skoldagen.
- Samverka med arbetskollegor i teamet samt lärare för att skapa förutsättningar för eleverna att få en lyckad skoldag.
- Kontakt med vårdnadshavare kring elevernas skoldag vid behov.
- Arbete inom fritidsverksamhet förekommer.Kvalifikationer
- Mycket god erfarenhet att arbeta med elever med omfattande stödbehov.
- Kunskaper inom NPF och de utmaningar som kan skapas i skolmiljön för vissa elever.
- Goda strategier för att kunna hantera utmanande situationer.
- Mycket god förmåga till samarbete.
- Förmåga att agera lågaffektivt i utmanade situationer.
- Förmåga att härbärgera oro.
- Trygghet och mod att våga tänka "utanför boxen" för att kunna skapa en fungerande lärmiljö för eleverna.
- Förmåga att kunna arbeta både i team och självständigt.Övrig information
Personliga egenskaper kommer beaktas i anställningsprocessen.
Tjänsten kan tillsättas innan ansökningstiden har gått ut.
Varmt välkommen med din ansökan!Övrig information
Ansökan tas endast emot digitalt via kungalv.varbi.com
- Betyg/intyg lämnas på begäran eller vid en eventuell intervju.
- Tillsättning sker under förutsättning att tjänsten ej behöver tas i anspråk av befintlig personal på grund av övertalighet eller annan orsak.
- Urvalsprocessen sker löpande under ansökningstiden.
- Vi använder oss av digitala verktyg och i arbetet kan du komma att behöva använda dig av e-legitimation.
- Innan eventuell anställning kräver vi att giltigt identitetskort där medborgarskap framgår samt giltigt arbetstillstånd uppvisas.
- Provanställning kan komma tillämpas enligt kollektivavtal.
- Inom de verksamheter där arbete med barn förekommer kräver arbetsgivaren in utdrag ur belastningsregistret innan tillsättning av tjänsten.
- Har du skyddade personuppgifter ska du INTE söka via systemet utan kontakta rekryteringsansvarig för hantering av din ansökan.
- Vi undanber oss vänligt men bestämt all direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser.
- Kungälvs kommun har upphandlade avtal. Ersättning
