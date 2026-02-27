Elevassistent till Tallbacka skola
2026-02-27
Tallbackaskolan är en F-6 skola med ca 300 elever samt en fritidshemsavdelning och två förberedelseklasser, belägen i ett villaområde mellan Gällivare och Malmberget. På Tallbackaskolan arbetar vi med delar av Gällivaremodellen som innebär att det i varje klass i årskurs 1-2 arbetar en undervisningsansvarig lärare samt en klassmentor.
I årskurserna 3-6 arbetar en undervisningsansvarig lärare med stöd av en klassmentor som kan vara knuten till en eller flera klasser. Den centrala elevhälsan finns utlokaliserad på skolan och eleverna har tillgång till skolkurator, skolsköterska, 2 specialpedagoger, skolpsykolog och rektorerna.
Fritidshemmet är ett komplement till skolan där man utvecklar elevernas förmågor genom olika uttrycksformer och utgår från elevernas intressen. Dina arbetsuppgifter
Som elevassistent kommer du att vara delaktig i planeringen runt elevens skoldag. Du kommer att ingå i arbetslaget runt klassen. Du kommer att arbeta i nära samarbete med mentor, elevhälsan och fritidspersonal med att planera och genomföra undervisning som ska möjliggöra en god lärmiljö för eleven/eleverna. Du är ett stöd och vägledare för eleverna samt ska stimulera elever i behov av särskilt stöd till lärande, utveckling och självständighet. Samarbete med vårdnadshavare är viktigt och ni kommer ha dialog kring elevernas lärande och utveckling.Kvalifikationer
Vi söker dig som har lägst gymnasiebehörighet och har ett närvarande och lyhört förhållningssätt gentemot elevers olika behov, är en tydlig ledare samt har god samarbetsförmåga. Du är självständig, ansvarstagande och har lätt för att ta egna initiativ.Stor vikt läggs vid personlig lämplighet. Inom ramen för den nationella minoritetsspråkslagen är Gällivare kommun förvaltningskommun för samiska, meänkieli och finska. Kunskaper i något av dessa språk är meriterande vid ansökan om anställning i Gällivare kommun.
Vid anställning krävs utdrag från polisens belastningsregister.
Gällivare kommun erbjuder dig
Friskvårdförmån i form av styrketräning/gruppträning/Dundret
Friskvårdstimme
Ta del av arbetsplatsens Trivselpeng
Medlemskap i GKFF (Gällivare kommuns fritidsförening)
Här kan du läsa mer om Gällivare kommun som arbetsgivare och hur det är att arbeta inom för- och grundskolan: Jobba som pedagog | Gällivare kommunAnställningstyp/arbetstider
Heltid, tillsvidareanställning, provanställning kan komma att tillämpas. Ersättning
Månadslön, vi tillämpar individuell lönesättning - ange gärna löneanspråk i ansökan.
Tillträde / Ansökan
Till din ansökan vill vi ha med ett CV. Vid anmodan lämnas originalhandlingar. Intervjuer kan komma att ske löpande.
Tillträde: Snarast eller enligt överenskommelse.
Sista dag att ansöka är 2026-03-15
Upplysningar
Rektor Maria Isaksson, Telefonnummer: 0970-818 558
Rekryterare Ann-Louise Johansson, 076 137 80 78
Fackliga företrädare
Kommunal, tel: 010-4429919, Gallivare.norrbotten@kommunal.se
Rektor
Maria Isaksson Maria.Isaksson@gallivare.se 0970-818558 Jobbnummer
