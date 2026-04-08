Elevassistent till Svartsö skola
2026-04-08
Värmdö är skärgårdens mötesplats med en unik kombination av naturens stilla skönhet och en mer stadslik livsstil. Vårt uppdrag är inte ett utan många: skola, fastigheter, socialtjänst, hamnar, vård, bibliotek, omsorg och många fler. Vi verkar för att alla Värmdöbor kan leva ett rikt och fritt liv. Vi vill vara de som möjliggör drömmen om en livskraftig trygg miljö för hem, familj och företag.
Ska vi lyckas med det fullt ut måste vi ha olika kompetenser och arbeta tillsammans för en gemensam och tillitsfull arbetskultur, byggd på modiga, ansvarstagande medarbetare som förstår invånarnas behov och önskemål.
Svartsö skola är en av fyra skolor som ingår i Värmdö Skärgårdsskolors rektorsområde. Utöver Svartsö skola ingår Djurö skola, som ligger på fastlandet, samt skolorna på Möja (vilande lå 2025/2026) och Runmarö. Du kommer att jobba på Svartsö skola som är en F-9-skola men där åk 6-9 är vilande detta läsår. På skolan går i nuläget 15 elever fördelade i årskurserna förskoleklass till åk 5.
Svartsö är en liten F-9-skola med närhet till natur och vatten. Åldersintegrerade grupper med elever från olika öar skapar gemenskap och trygghet. Samarbete över åldersgränser utvecklar elevernas olika förmågor och skapar goda förutsättningar för framtiden. Vi har ett nära samarbete med den andra ö-skolan där vi har gemensamma friluftsdagar, utflykter och studiebesök.
Nu söker vi en elevassistent med erfarenhet av elever med diabetes
I uppdraget som elevassistent är dina främsta uppgifter att arbeta med en enskild elev med diabetes under skoltid men också att stötta övriga elever i gruppen under lektioner och raster. Under skoltiden har du först och främst ansvar för den enskilda eleven och hjälper hen med det medicinska. I andra hand stöttar du hela gruppen under lektioner i samarbete med läraren. Under elevernas rast finns du med och har aktiviteter.
Tjänsten innebär ett nära samarbete med klasslärare i den elevgrupp du är kopplad till samt samarbete i ett arbetslag med fritidspersonal och elevhälsoteam.
För att du ska kunna bedriva en bra verksamhet och tillgodose elevernas behov kommer du ha planeringstid med lärarna samt arbetslagsmöte varje vecka då all personal träffas.
Vi söker i första hand dig som har erfarenhet av barn med diabetes och erfarenhet av arbete i skola. Det är viktigt att du är trygg i din yrkesroll och att du är tydlig gentemot barn, föräldrar och kollegor. Vi lägger stor vikt vid sociala kompetenser och personlig lämplighet.
För denna tjänst är uppvisande av giltigt utdrag ur polisens belastningsregister en förutsättning för anställning.
Anställningen som elevassistent omfattar 90- 100% och är tidsbegränsat, med tillträde den 1 aug 2026 till 15 juni-2027. Urval och intervjuer sker löpande så registrera gärna din ansökan så snart som möjligt. Tjänsten kan komma att tas i anspråk av övertalig personal i Värmdö kommun.
Välkommen med din ansökan senast den 20 april 2026
Värmdö kommun erbjuder friskvårdsbidrag, SL-kort mot nettolöneavdrag och semesterväxling till extra lediga dagar. Vi arbetar även aktivt för att skapa hälsofrämjande arbetsplatser med en god arbetsmiljö och tillämpar rökfri arbetstid.
Vi strävar efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka och välkomnar därför sökande med olika bakgrund.
Vill du veta mer är du välkommen att kontakta oss, se kontaktperson nedan.
Kontaktuppgifter till arbetstagarorganisationerna hittar du på https://www.varmdo.se/fackligaorganisationer
Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons.
