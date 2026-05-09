Elevassistent till Rolfstorpsskolan
Vi är Varbergs kommun, arbetsgivaren som ser möjligheterna i dig. Här får du göra skillnad, både för andra och för dig själv. Vi drivs av idén om att förenkla människors vardag och förverkliga deras drömmar. Det gör vi med hjälp av kunskap, nytänkande mod och framåtanda. Välkommen att bidra i arbetet mot vår vision - att bli västkustens kreativa mittpunkt.
Förskole- och grundskoleförvaltningen är en av Varbergs kommuns största förvaltningar med nära 2 200 medarbetare. Inom våra verksamhetsområden förskola, grundskola samt barn- och elevhälsa finns vi till för barn och elever - tillsammans formar vi framtiden.
Rolfstorps skola ligger naturskönt ca 15 km öster om Varberg. Verksamheten består av en enhet med åk F-3, ca 60 elever och en enhet med åk 4-9, ca 240 elever. Rolfstorps skola är en trivsam skola där "alla känner alla". Tillsammans utvecklar vi undervisningen genom fortbildningsinsatser och kollegialt lärande i olika former för att på så sätt skapa goda förutsättningar för elevernas lärande. I vår utvecklingsplan ligger fokus på undervisningsnära kvalitetsarbete, tillgänglig-, motiverande- och aktiverande undervisning likväl som en hållbar arbetsmiljö för dig som anställd.
Arbetsuppgifter
Som elevassistent hos oss har du ett meningsfullt uppdrag där fokus ligger på att skapa trygghet och struktur i elevens vardag. Du är en del av skolans och fritidshemmets gemenskap och arbetar nära eleverna för att främja deras lärande och sociala utveckling. Rollen innebär ett tätt samarbete med lärare och övrig personal för att ge varje elev bästa möjliga stöd under hela skoldagen.
Huvudsakliga arbetsuppgifter:
* Stötta elever på mellanstadiet i egenvården kring deras diabetes typ 1
* Även stötta eleverna pedagogiskt och socialt i olika miljöer.
* Finnas till hands vid övergångar, raster och lektioner för att skapa kontinuitet och trygghet.
* Använda ett lågaffektivt bemötande och tydliggörande pedagogik för att möta eleverna på ett professionellt sätt.
* Visst arbete på fritidshemmet.Kvalifikationer
Vi söker dig som är en trygg vuxen med förmågan att bygga starka relationer där eleven känner sig sedd och förstådd. Du har ett stort tålamod och behåller ditt lugn även i pressade situationer, samtidigt som du är lyhörd och kan ställa om ditt stöd när förutsättningarna ändras.
Du har en god samarbetsförmåga och ser det som en självklarhet att samverka med övriga kollegor i skollaget för att skapa bästa möjliga skoldag för eleven.
Vi söker dig som:
* Har till exempel examen från Barn- och fritidsprogrammet, eller utbildning som fritidsledare, elevassistent eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer som relevant för tjänsten.
Det är meriterande om du har:
* Erfarenhet av att arbeta med elever som har diabetes typ 1
Löneform: Månadslön.
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet: Tillsvidare.
Varbergs kommun välkomnar mångfald och ser olikheter som en styrka, vi hoppas att du som söker kan bidra med din bakgrund och kompetens.
Välkommen att läsa mer om hur det är att arbeta hos oss på: https://varberg.se/jobb-och-foretagande/jobb-praktik-och-ideellt-arbete/till-dig-som-ska-borja-hos-oss
Innan anställning hos oss behöver du visa att du har rätt att arbeta i Sverige enlig utlänningsförordningen. Det görs genom att styrka medborgarskap i EU/EES eller Schweiz, eller genom att visa upp ett arbetstillstånd eller undantag från det.
Varbergs kommun har ett politiskt beslut om önskad sysselsättningsgrad. Detta innebär att den anställde har rätt att arbeta heltid eller önskad deltid.
Om du erbjuds anställning inom Förskole- och grundskoleförvaltningen är du skyldig att visa upp ett utdrag ur belastningsregistret innan anställningsavtalet träder i kraft. På följande länk kan du beställa rätt belastningsregister: https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/skola-eller-forskola/
Tjänsten tillsätts under förutsättning att den inte behöver tas i anspråk av tillsvidareanställd personal.
Inför denna rekrytering har vi noggrant valt vilka annonsplatser vi vill annonsera i och undanber oss därför kontakt med annonsörer och bemanningsföretag.
