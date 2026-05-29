Produktionsledare, Mekaniska avdelning Anstalten Norrtälje
2026-05-29
Om Kriminalvården
Kriminalvården växer - vi bygger nytt, bygger om och bygger till och söker nu fler medarbetare. Vårt viktigaste mål är att minska återfall i brott - att bryta den onda cirkeln. Lyckas vi med det blir samhället tryggare och säkrare för alla. Vi är den myndighet som ansvarar för anstalter, frivård, häkten och klienttransporter.
Anstalten Norrtälje är en sluten anstalt i högsta säkerhetsklass med cirka 250 intagna. Verksamheten drivs, leds och utvecklas av omkring 230 medarbetare och 15 chefer. Den största yrkesgruppen är kriminalvårdare, men här arbetar även vårdprofessioner, administrativ personal, pedagoger, produktionsledare och flera andra funktioner. De intagna deltar i utbildning, olika behandlingsprogram eller arbetar i anstaltens träindustri och mekaniska verkstad.
Välmående på arbetsplatsen
Anstalten är belägen i ett naturnära område med närhet till grönområde, vilket bidrar till en trivsam och hållbar arbetsmiljö. För medarbetare finns tillgång till gym och bastu, samt en mycket uppskattad personalmatsal som skapar goda förutsättningar för gemenskap och återhämtning. Anstalten har goda kommunikationer och är lätt att nå med kollektivtrafik. För dig som kör bil finns möjlighet att parkera kostnadsfritt på vår personalparkering.Publiceringsdatum2026-05-29Dina arbetsuppgifter
Anstalten Norrtälje bedriver verksamhet inom tre huvudsakliga verkstadsområden: mekanisk industri, träindustri samt husproduktion. Vi söker nu en produktionsledare till den mekaniska industrin med huvudsaklig placering på svetsavdelningen.
Som produktionsledare har du en central roll i anstaltens produktionsverksamhet och arbetar nära de intagna i det dagliga arbetet. Genom handledning och arbetsledning bidrar du till klienternas lärande, utveckling och förmåga att reflektera över sin situation. Du är även en viktig del i arbetet med att skapa struktur och motivation inför ett framtida arbetsliv efter avtjänat straff.
Tillsammans med dina kollegor ansvarar du för den dagliga driften inom verksamheten. Arbetsuppgifterna omfattar planering, arbetsfördelning och uppföljning av produktionen för att säkerställa att leveranser sker enligt uppsatta tidsramar och kvalitetskrav. Du deltar även praktiskt i produktionsarbetet och bidrar aktivt till en god säkerhetskultur samt ett respektfullt samarbetsklimat.Kvalifikationer
Vi söker dig som är trygg, stabil och har god självinsikt. Du arbetar självständigt, tar ansvar för dina arbetsuppgifter och har lätt för att samarbeta med andra. Som person är du tydlig i dina värderingar och agerar professionellt även i pressade situationer. Du har förmåga att göra välgrundade prioriteringar och behåller lugn och kontroll när arbetsbelastningen är hög.
Du har god förståelse för hur människor tar till sig kunskap och kan anpassa ditt sätt att kommunicera utifrån individens behov och förutsättningar. Rollen ställer även krav på fysisk förmåga att kunna agera vid behov.
För att trivas och lyckas i uppdraget är det viktigt att du delar Kriminalvårdens grundläggande värderingar om human människosyn, respekt för individen och tron på människans utvecklingsförmåga. Du har förståelse för hur bakgrund, kultur och grupptillhörighet påverkar både dig själv och andra, och bidrar genom ditt förhållningssätt till ett likvärdigt och respektfullt bemötande. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
Vi söker dig som har
• Fullständig gymnasieutbildning i form av slutbetyg eller gymnasieexamen
• Erfarenhet av svetsning med MIG, MAG och pinnsvets
• Erfarenhet av plåtbearbetningsmaskiner, exempelvis kantvik och kantpress
• God förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på svenska
• B-körkort
Det är meriterande om du har
• Utbildning eller erfarenhet inom Lean
• Produktionsledarutbildning
• Erfarenhet av arbete i Unit4, Proceedo och Heroma
• Erfarenhet av CNC-programmering
• Erfarenhet av industriarbete i arbetsledande eller produktionsledande roll
• Goda kunskaper i ritningsläsning
• Arbetslivserfarenhet inom kriminalvård, säkerhetsarbete, social omsorg, psykiatri eller vård och omsorg
• Relevanta språkkunskaper
• God säkerhetsmedvetenhet utifrån både arbetsmiljö och klientsäkerhet Övrig information
Kriminalvården har valt att ta bort det personliga brevet och ersatt det med urvalsfrågor som är relevanta för tjänsten. Svaren i urvalsfrågorna och CV ligger till grund för om du är kvalificerad att gå vidare i processen.
För att bli aktuell för anställning inom Kriminalvården krävs att du motsvarar högt ställda krav gällande lämplighet, omdöme, säkerhets- och sekretessmedvetande och att du följer gällande lagar. Det innebär att du står upp för demokratiska värderingar och den statliga värdegrund som gäller för Kriminalvårdens verksamhet.
Vissa befattningar är placerade i säkerhetsklass och då kommer en säkerhetsprövning med registerkontroll att genomföras innan beslut om anställning fattas. För vissa säkerhetsklassade tjänster krävs svenskt medborgarskap. Kriminalvården välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Läs mer om säkerhetsprövning här: https://www.kriminalvarden.se/jobba-hos-oss/rekryteringsprocessen/sakerhetsprovning-vid-rekrytering/
Befattningen kan innebära krigsplacering vid Kriminalvården. Läs mer om krigsplacering här: https://www.kriminalvarden.se/jobba-hos-oss/rekryteringsprocessen/krigsplacering/
Individuell lönesättning tillämpas.
Provanställning kan komma att tillämpas.
Kriminalvården strävar efter en jämn könsfördelning och ökad mångfald.
För att skicka in din ansökan, klicka på ansökningslänken i annonsen. Frågor om hur du ansöker och lägger in ditt CV ställer du direkt till Varbi. Frågor om specifika jobb besvaras av den kontaktperson som anges i annonsen.
Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av rekryteringsannonser. Kriminalvården har upphandlade avtal.
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-19
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Kriminalvården
761 29 NORRTÄLJE
För detta jobb krävs körkort.
