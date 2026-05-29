Sspf Koordinator/förebyggare
2026-05-29
Välkommen till Älvkarleby kommun - en arbetsplats med närhet och engagemang
Hos oss i Älvkarleby kommun möts du av en arbetsmiljö där det är nära till chef, kollegor och beslutsfattare. Vi är drygt 700 medarbetare som tillsammans arbetar utifrån våra gemensamma värdeord Mod, Vilja, Respekt och Helhetssyn, vilka utgör riktningen för hur vi samarbetar, utvecklas och möter våra invånare.
Vi tror på kraften i olika perspektiv och arbetar aktivt för att vår organisation ska präglas av mångfald, jämställdhet och respekt. Hos oss finns det utrymme att växa och bidra med just din kompetens och personlighet.
Älvkarleby kommun ligger strax söder om Gävle, där Dalälven möter havet. Med Skutskär som centralort har du alltid naturen runt hörnet - älv, skog, hav och stillhet i skön kombination. Här bor cirka 9 500 invånare med goda möjligheter till ett rikt liv, både på jobbet och fritiden.
Kommunikationerna är utmärkta - med tre tågstationer, täta bussförbindelser och närheten till E4 är vi en attraktiv pendlingskommun. Det gör oss också till en naturlig mötesplats för människor med olika erfarenheter och kompetenser.
För att främja en hälsosam livsstil har vi rökfri arbetstid.
Vill du vara med och bidra till en kommun med framtidstro och närhet till både människor och natur? Välkommen med din ansökan!
Du kommer tillhöra Öppenvården inom Individ- och familjeomsorgen som vänder sig till barn, unga, vuxna och familjer. Verksamheten leds av en enhetschef och på enheten finns tre behandlare, en FOBS: are (familjeorienterat boendestöd), två förebyggare och en ungdomscoach/behandlare. Vi erbjuder dig ett meningsfullt, spännande och varierande arbete med korta beslutsvägar och nära samarbete. Här är möjligheterna att påverka, vilket också präglar vår verksamhet för individ- och familjeomsorg. På vår arbetsplats har vi flextidsavtal och möjlighet att arbeta hemifrån i viss mån. Våra medarbetare har möjlighet att välja mellan friskvårdstimme eller friskvårdsbidrag och vi erbjuder även * semesterväxling * föräldrapenningtillägg * avtalsförsäkringar * löneväxling Våra lokaler ligger centralt i Skutskär med närhet till restauranger, affärer och kollektivtrafik. Med ca 5 minuters gångavstånd till tågstationen och ca 1 minut till bussen är det enkelt att ta sig hit och hemDina arbetsuppgifter
Vill du göra skillnad!
För oss börjar allt med invånaren, utifrån dennes behov och förutsättningar, då vi anpassar vårt arbete för att möta våra klienter/familjer där de befinner sig och när behovet finns. Vår verksamhet är flexibel och strävar efter en hög tillgänglighet, både vad gäller arbetstid och insatser. Detta kommer innebära kvälls och helgarbete.
Vi utvecklar just nu en tjänst hos oss som innebär att man arbetar en del i sin tjänst som SSPF Koordinator och en del som förebyggare i Älvkarleby kommun.
Vi söker dig som vill jobba i en delad tjänst som SSPF-koordinator och med förebyggande arbete.
SSPF är en samverkansmodell mellan skola, socialtjänst, polis och fritid vars syfte är att tidigt upptäcka och samordna stöd kring barn och unga som riskerar att utveckla kriminalitet, skadligt bruk och beroende eller annan social problematik. Arbetet fokuserar främst på ungdomar i tidig riskzon, innan problemen blivit allvarliga eller lett till omfattande myndighetsinsatser.
Arbete som SSPF-koordinator innebär att socialtjänst och polis regelbundet samråder för att bedöma vilka ungdomar det finns oro kring och kategoriserar dem utifrån risknivå i en så kallad oroscylinder. Samordningen omfattar att kalla berörda aktörer, vårdnadshavare och ibland även ungdomen till möten samt att upprätta åtgärdsplaner för individen. I uppdraget ingår även att sammankalla arbetsgruppen, leda möten och föra protokoll. Funktionen ansvarar dessutom för att delta i styrgruppsmöten och rapportera arbetet vidare till styrgruppen.
Som förebyggare arbetar du med att stärka barns, ungdomars och familjers hälsa, trygghet och livsvillkor genom uppsökande och förebyggande arbete. Rollen innebär att bygga relationer med unga och deras nätverk, samverka med olika aktörer samt planera och genomföra aktiviteter, insatser och projekt för tidigt stöd och ökad trygghet.Kvalifikationer
Vi söker dig som har socionomexamen, beteendevetare, socialpedagog eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer som likvärdig.
Du arbetar relationsskapande, lösningsfokuserat och strukturerat med god förmåga att planera, genomföra och ta ansvar för ditt arbete. Du är trygg, professionell, flexibel och kan arbeta både självständigt och i samverkan. Utdrag ur belastnings- och misstankeregister krävs för tjänsten.Anställningsvillkor
Giltig ID-handling och rätt att arbeta i Sverige
För att arbeta i Älvkarleby kommun behöver du kunna visa upp en giltig ID-handling där ditt medborgarskap framgår. I vissa fall behöver du också visa ett dokument som styrker att du har rätt att arbeta i Sverige. Om du blir erbjuden anställning behöver du kunna visa något av följande:
• Pass
• Körkort
• SIS-märkt id-kort tillsammans med ett personbevis där medborgarskap framgår
• Annan giltig ID-handling där medborgarskap tydligt står med.
Om du är medborgare i ett land utanför Sverige, EU, EES eller Schweiz, måste du även visa att du har rätt att arbeta i Sverige (t.ex. uppehålls- eller arbetstillstånd).
Krigsplacering för tillsvidareanställda medarbetare
Som tillsvidareanställd i Älvkarleby kommun är du krigsplacerad på din ordinarie arbetsplats.
E-rekrytering och personuppgifter
Vi använder e-rekrytering i syfte att effektivisera och kvalitetssäkra vår rekryteringsprocess.
De uppgifter du lämnar sparas på ditt personliga CV-konto, vilket gör det möjligt för dig att enkelt logga in och uppdatera din information vid behov. Vi ber dig därför att fylla i dina uppgifter noggrant och utförligt, så att de ger en rättvisande bild av dina kvalifikationer och erfarenheter.
All information hanteras och lagras i enlighet med dataskyddsförordningen (GDPR). Så ansöker du
