Lärare spanska 50% Ulriksdalsskolan, Solna stad
2026-05-29
Tillsammans utvecklar vi skolor där alla barn ska kunna lyckas i sitt tillägnande av nutidens och framtidens viktiga kunskaper. Vår målsättning är att ge alla barn kunskaper som rustar dem för livet. Vi tror att det är mötet mellan elever och personal som är det allra mest avgörande för att nå goda resultat. Håller du med? Då söker vi dig!
Om arbetsplatsen
Ulriksdalsskolan är en F-9 skola med cirka 700 elever, varav cirka 200 går på mellanstadiet. Skolan öppnade 2014 och har en heterogen sammansättning av elever från närområdet. Skolan ligger i stadsdelen Ulriksdal dit du kan ta dig lätt med både pendeltåg och buss. I närheten av skolan finns fina naturområden.
Nu söker vi en lärare i spanska på 50%.
Vårt erbjudande
Individuell lönesättning.
Ett meningsfullt arbete där du bidrar till elevers lärande.
Gott kollegialt samarbete och kunskapsutbyte där du får växa i din yrkesroll.
Friskvårdsbidrag samt andra rabatter och erbjudanden.
Läs gärna mer om Solna stad som arbetsgivare här. Publiceringsdatum2026-05-29Om tjänsten
Du har, tillsammans med övriga lärare, ansvar för den pedagogiska verksamheten. Du kommer att undervisa i spanska. En del av arbetet är att utveckla det sociala klimatet så att alla elever mår bra och trivs i gruppen och att ge eleverna en grundläggande kunskap i spanska.
Du genomför lektioner, pedagogisk dokumentation samt strävar efter att skapa en trygg och välkomnande miljö där alla elever kan känna sig sedda.
Du har, tillsammans med övriga lärare ansvar för den pedagogiska verksamheten. Du kommer att ingå i ett arbetslag som skall utforma och utveckla verksamheten och lägga en god grund för elevernas utveckling. Skolutvecklingen i Solna omfattar språkutvecklande arbetssätt, digitalisering, värdegrund och anpassning av lärmiljön. En viktig del av arbetet är att utveckla det sociala klimatet så att alla elever mår bra och trivs i gruppen.
Vem söker vi?
Vi söker dig som
är legitimerad lärare i spanska
har behörighet att undervisa i spanska för åk 7-9
har erfarenhet av pedagogiskt arbete
har erfarenhet av pedagogisk dokumentation
har goda kunskaper i spanska
har förmåga att uttrycka dig väl i tal och skrift.
Det är meriterande om du har
erfarenhet av arbete som lärare i spanska.
Vi söker dig som är engagerad, initiativtagande och intresserad av skolans utveckling. Du arbetar också aktivt med att på ett strukturerat sätt utveckla det pedagogiska arbetet i klassen. Som lärare hos oss är du relationsskapande och har en vilja att följa elevernas lärande och brinner för att arbeta med kreativa uttrycksformer. Vidare tar du ansvar för dina arbetsuppgifter och är lugn, stabil och tydlig i din kommunikation.
Mer information och ansökan
Tjänsten är en tillsvidareanställning på 50%, tillträde enligt överenskommelse. För behörig lärare finns möjlighet till tillsvidareanställning. Om du har några frågor är du välkommen att höra av dig till biträdande rektor Åsa Östlin Eriksson på Asa.Ostlin-Eriksson@solna.se
Urvalsarbetet kommer att ske löpande. Varmt välkommen med din ansökan innehållandes CV senast den 12 juni. I denna rekrytering ansöker du utan personligt brev. När du söker kommer du få svara på frågor relevanta för tjänsten.
OBS! Om du inte har ett aktuellt utdrag ur belastningsregistret rekommenderar vi att du beställer ett sådant så snart som möjligt då vi behöver se detta innan anställning inom skolan.
Solna stad har gjort medieval för samtliga rekryteringar, så vi undanber oss därför samtal från annonssäljare eller säljare av rekryteringstjänster.
Har du skyddade personuppgifter? Registrera inte din ansökan på webbplatsen/Varbi, utan ta kontakt med rekryterande chef för att veta hur du ska skicka in din ansökan. Du bör vara varsam med vilken information du delar i din ansökan. Delge därför bara information som är relevant för den aktuella tjänsten.
För facklig kontaktperson för tjänsten se www.solna.se/jobba-hos-oss/fackliga-kontaktpersoner Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-12
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Solna Kommun
https://www.solna.se/jobba-hos-oss/lediga-jobb
Banmästargatan 3 (visa karta
170 67 SOLNA Arbetsplats
Ulriksdalsskolan Kontakt
Bitr. rektor
Åsa Eriksson Asa.Ostlin-Eriksson@solna.se 087463068
9935043