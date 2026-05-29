Leg dietist till Värmdö Rehab, Gustavsbergs universitetsvårdcentral
2026-05-29
Vill du arbeta på en av Sveriges största och vackrast belägna vårdcentralen där hembesöken sker i genuin skärgårdsmiljö? Då är det här arbetet för dig
Om arbetsplatsen
Gustavsbergs universitetsvårdcentral är en av Sveriges största och mest utvecklingsinriktade vårdcentraler. Vi är belägna i Gustavsbergs hamn i moderna lokaler med utsikt över vattnet, endast 25-30 minuter från Slussen med täta bussförbindelser. Från hösten 2026 öppnar åter bussterminalen vid Slussen och det blir enkelt och effektivt att ta sig hit.
Värmdö Rehab är en del av vårdcentralen och här arbetar cirka 35 medarbetare, varav tre dietister. Vi har ett starkt fokus på teamarbete, metodutveckling och samverkan - både inom vårdcentralen och med andra aktörer.Publiceringsdatum2026-05-29Dina arbetsuppgifter
En av våra dietister går vidare mot nya utmaningar och vi söker därför en leg. dietist som ersättare för henne. Vi söker dig som vill vara med och fortsätta utveckla vår verksamhet. I primärvården förekommer en stor variation på patienternas diagnoser och åldrar vilket gör arbetet både omväxlande och utmanande. Som dietist fyller du en viktig funktion i teamet kring patienten för att skapa en trygg och kvalitativ vård. Du kommer att arbeta tvärprofessionellt med kompetenta kollegor och i nära samarbete med hemsjukvård, äldremottagning och BVC som finns i samma hus. Samarbete sker även med skolhälsovården i Värmdö samt BUP och BUMM. Dina arbetsuppgifter innefattar en kombination av arbete på mottagning, hembesök samt digitala besök.KvalifikationerDina personliga egenskaper
Vi söker dig som:
Är engagerad, nytänkande och lösningsinriktad
Är strukturerad och bra på att planera ditt arbete
Har god samarbetsförmåga och ett professionellt bemötande
Är trygg i din roll och vill bidra till verksamhetens utveckling
Gillar att dela med dig av din kompetensKvalifikationer
Legitimerad dietist Körkort då bil oftast krävs vid hembesök.
Meriterande:
Erfarenhet från primärvård och att göra hembesök
Vi erbjuder:
Flextid och möjlighet att påverka dina arbetstider
Friskvårdsbidrag (5 000 kr/år)
Fri sjukvård upp till högkostnadsbelopp Individuell lönesättning
Möjlighet att delvis arbeta hemifrån
En stabil och mycket trivsam arbetsplats med tydligt fokus på kvalitet, utveckling och gemenskap
Anställningsform
Tillsvidareanställning heltid, tillträde enligt överenskommelse
Provanställning kan komma att tillämpas.Så ansöker du
Välkommen att skicka in din ansökan redan idag! Intervjuer hålls löpande under annonseringstiden.
Tjänsten tillsätts under förutsättning att den inte behöver tas i anspråk för intern omplacering, enligt gällande regelverk.
Vid patientnära arbete inom Stockholms läns sjukvårdsområde:
• tillämpas registerkontroll före beslut om anställning enligt SLSO:s övergripande anvisning för registerkontroll vid anställning.
• ska medarbetare som kommer att ha patientkontakt genomgå nyanställningsundersökning, enligt gällande direktiv, vilket sker genom företagshälsovården innan anställning.
• krävs, förutom svensk yrkeslegitimation, goda kunskaper i svenska språket motsvarande nivå C1 enligt den gemensamma europeiska referensramen (GERS). Samma krav är vägledande vad gäller icke-legitimerad personal med patientkontakt.
Stockholms läns sjukvårdsområde (SLSO) är en av Sveriges största vårdgivare med 11 600 medarbetare. Vi erbjuder hälso- och sjukvård i Region Stockholms regi inom psykiatri, primärvård, geriatrik, ASIH, närakuter, somatisk specialistvård, habilitering och hälsa samt hjälpmedel. I samverkan med Karolinska Institutet bedriver vi forskning, utbildning och utveckling. Läs mer om SLSO här.
Att söka jobb i Region Stockholm
Vi eftersträvar jämställdhet och jämlikhet på vår arbetsplats och ser gärna sökande med olika bakgrund och förutsättningar.
Vi tar endast emot ansökningar via detta system. Ansök genom att klicka på knappen "Ansök". Ansökningar per brev eller e-post beaktas inte. Vi undanber oss direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt säljare av ytterligare jobbannonser.
Vårt rekryteringssystem kan inte hantera anonyma ansökningar eller sökande med skyddade personuppgifter. Om du har skyddade personuppgifter ber vi dig att kontakta den kontaktpersonen som finns angiven i annonsen. Din ansökan kommer då att hanteras utanför rekryteringssystemet. Du bör även vara försiktig med vilken information du lämnar i din ansökan och endast ta med information som är relevant för den aktuella befattningen.
Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-30
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Stockholm
104 22 STOCKHOLM Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Slso, Primärvård, Gustavsbergs Universitetsvårdcentral, Värmdö Rehab Kontakt
Enhetschef
Birgitta Noréus birgitta.noreus@regionstockholm.se 0700038330 Jobbnummer
9935053