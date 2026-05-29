Handledare till ny daglig verksamhetsgrupp på Återvinningscentralen
Hässleholms kommun / Vårdarjobb / Hässleholm Visa alla vårdarjobb i Hässleholm
2026-05-29
, Perstorp
, Östra Göinge
, Kristianstad
, Osby
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Hässleholms kommun i Hässleholm
Söker du ett aktivt arbete där du får möta människor och göra skillnad varje dag? Vi söker dig som vill bidra med omtanke, kompetens och engagemang, när det betyder som mest.
Det här erbjuder vi dig!
I Hässleholms kommun är den dagliga verksamheten indelad i habiliterande och integrerade verksamheter. Vi behöver nu förstärka vårt team och söker därmed en handledare till en ny daglig verksamhetsgrupp som ska startas upp på Vankiva återvinningscentral inom den integrerade dagliga verksamheten.
Den nya gruppen kommer att hjälpa till med olika förekommande uppgifter på återvinningscentralen. Gruppen kommer att bestå av dig som handledare samt ett antal deltagare och ni kommer även att ha ett nära samarbeta med Ge o Fås dagliga verksamhet.
Du arbetar med deltagare som till exempel har funktionsvariation inom autismspektrumet, intellektuell funktionsnedsättning med mera. Vi söker dig som är intresserad av att arbeta med målgruppen och vill arbeta med meningsfull sysselsättning på daglig verksamhet. I din roll som handledare får du möjlighet att självständigt planera, utveckla arbetsuppgifter och aktiviteter samt stödja deltagarna inom daglig verksamhet.
Det här kommer du få jobba med:
Arbeta med meningsfull sysselsättning för våra deltagare inom daglig verksamhet
Handleda i deltagarnas arbetsuppgifter genom motivation, muntligt och praktiskt stöd
Arbeta med tydliggörande pedagogik, vara lösningsfokuserad och ha ett lågaffektivt bemötande
Dokumentera i digitala system, upprätta och arbeta enligt genomförandeplaner samt rapportera enligt SBAR
Samarbeta med sjuksköterska, arbetsterapeut och fysioterapeut vid behov
Hässleholms kommun vill skapa de bästa förutsättningarna för ett hållbart arbetsliv, för att du ska trivas, må bra och känna arbetsglädje. En viktig del är att erbjuda bra förmåner till våra medarbetare, som till exempel friskvårdsbidrag och möjlighet till byte av semesterdagstillägg mot lediga dagar.
Vem är du?
Du som söker är utbildad undersköterska, har gått barn och fritid - gärna med inriktning pedagogisk och socialt arbete eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer likvärdig.
Du har erfarenhet av arbete med personer med funktionsvariation inom till exempel autismspektrumet eller intellektuell funktionsvariation. Vidare har du erfarenhet av att arbeta med tydliggörande pedagogik och och innehar ett lågaffektivt bemötande.
Eftersom dokumentation kring deltagare ingår i arbetsuppgifterna behöver du ha god kunskap i svenska, både i tal och skrift, samt god datorvana. Körkort klass B för manuellt växlad bil är ett krav då transporter ingår i tjänsten.
Vi värdesätter dina personliga egenskaper och söker dig som är trygg, flexibel och tar ansvar för dina egna arbetsuppgifter. Du är initiativrik, har ett professionellt förhållningssätt där du ser alla människors lika värde och visar empati.
Du delar värderingar och förhållningssätt som beskrivs i vår medarbetar- och ledarpolicy.
Hässleholms kommuns medarbetar- och ledarpolicy
Övrigt
Innan anställning behöver du visa upp pass/nationellt id. Har du medborgarskap från ett land utanför EU/EES behöver du också visa upp ditt arbetstillstånd. Detta för att vi ska kunna säkra din identitet och din rätt att arbeta i Sverige.
Vi vill att du laddar upp utbildningsbevis i din ansökan.
För dig med skyddade personuppgifter hänvisar vi till rekryterande chef för vidare information kring hur du ansöker. Publiceringsdatum2026-05-29Om företaget
Inom omsorgsförvaltningen ger vi vård, stöd och omsorg till personer som är äldre, har en funktionsnedsättning eller som behöver hemsjukvård. Vi erbjuder även hälsofrämjande insatser och stöd till personer som vårdar och stöttar en närstående. Vårt mål är att de som behöver vård och omsorg i sin vardag ska kunna leva ett självständigt liv så långt det är möjligt.
Daglig verksamhet är en lagstadgad rätt som verkställs utifrån Lag om stöd och service för vissa funktionshindrade (LSS). LSS är en insatsberättigad lag för personer med omfattande och varaktiga funktionsnedsättningar som autism, autismliknande tillstånd, utvecklingsstörning eller förvärvad hjärnskada i vuxen ålder. Socialtjänstlagen (SoL) omfattar personer med andra funktionsnedsättningar som genom denna lag också är berättigade till daglig sysselsättning. Uppdraget för daglig verksamhet är att erbjuda sysselsättning, arbetsträning och sinnesstimulering åt den personkrets som innefattas av ovanstående lagar, är i yrkesverksam ålder, inte tar del av någon utbildning och inte förvärvsarbetar.
Hässleholms kommun är en viktig knutpunkt i Sverige. Här möts människor för att leva, uppleva, arbeta och lära i en kommun präglad av nyfikenhet och utveckling. Hos oss får du ett meningsfullt och varierande jobb med utrymme att påverka och ta ansvar. Vi tror på din förmåga att skapa god service för de vi är till för. Tillsammans gör vi varandra bättre!
Välkommen att bli en av oss! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-12 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Hässleholms Kommun
(org.nr 212000-0985), https://www.hassleholm.se/
Nytorget 1 (visa karta
)
281 80 HÄSSLEHOLM Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Omsorgsförvaltningen, FSS, Daglig verksamhet Kontakt
Enhetschef
Ann-Charlotte Kruger ann-charlotte.kruger@hassleholm.se 0451267547 Jobbnummer
9935042