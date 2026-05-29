Senior Produktionstekniker Till Hitab
I de nya lokalerna hos Hitab möts modern teknik, avancerad bearbetning och en stark känsla av lagarbete. Här arbetar man tätt tillsammans med både produktionen och kollegorna, med kvalitet och precision som genomsyrar hela verksamheten.
Nu stärker företaget verksamheten ytterligare och söker en senior produktionstekniker med erfarenhet av avancerad bearbetning.
Hitab arbetar med CNC-bearbetning där kraven på precision är höga och där teknisk kompetens spelar en avgörande roll genom hela processen. Företaget har under de senaste åren investerat i både ny maskinpark och moderna produktionsmiljöer, samtidigt som man fortsatt att utveckla arbetssätt och struktur i verksamheten.
Men trots den tekniska miljön är det inte bara maskinerna som står i fokus.
• Vi är ett företag där man verkligen blir en del av helheten. Här får man arbeta brett, bidra i hela processen och ha en nära dialog med både kollegor och kunder. Det tror vi är en stor anledning till att många trivs här, säger Peter Ek, vd på HITAB.
Till skillnad från större organisationer, där roller ofta blir smalare och mer uppdelade, erbjuder Hitab en vardag där man får vara involverad i hela kedjan - från kunddialog och planering till beredning och färdig produktion.
Den seniora produktionstekniker som nu söks får en viktig roll i verksamheten och bidra med både erfarenhet och tekniskt kunnande från dag ett. Fokus ligger på avancerad CNC-bearbetning, där personen snabbt behöver kunna gå in och arbeta självständigt tillsammans med teamet.
Samtidigt finns ett tydligt stöd i verksamheten. Processer och prioriteringar är etablerade, moderna system används genomgående och det finns en tydlighet i hur arbetet planeras och genomförs.
• Vi har byggt en miljö där det ska vara tydligt vad som ska göras och hur vi arbetar tillsammans. Det skapar bra förutsättningar för att kunna hålla den höga kvalitet som vi står för, säger Peter.
Kulturen präglas av flexibilitet, prestigelöshet och en stark teamkänsla. Här hjälps man åt, samarbetar tätt och delar ett gemensamt fokus på kvalitet och leverans.
För den som vill arbeta i en modern industrimiljö där avancerad teknik kombineras med ansvar, delaktighet och gemenskap väntar nu möjligheten att bli en del av Hitabs fortsatta utvecklingsresa.
Exempel på arbetsuppgifter:
Arbeta med avancerad CNC-bearbetning med fokus på mekanisk tillverkning
Ansvara för beredning och produktion från ritning till färdig detalj
Delta i kunddialoger och bidra med teknisk kompetens genom hela processen
Optimera och utveckla bearbetningsprocesser för hög kvalitet och effektivitet
Arbeta i Edgecam och SolidWorks
Samarbeta med produktion, teknik och övriga funktioner i verksamheten
Säkerställa hög precision och kvalitet i tillverkningsprocesserna
Bidra till förbättringsarbete och utveckling av arbetssätt i produktionen
Ha en central roll i verksamheten med stort ansvar och bred involvering
Vara en viktig del i att säkerställa leverans och kvalitet genom hela produktionskedjan
Är du den vi söker?
Vi tror att du är en person som trivs i en tekniskt avancerad miljö där kvalitet, ansvar och samarbete står i centrum. Du gillar att vara delaktig i verksamheten, ta eget ansvar och följa processen hela vägen - från beredning till färdig produktion.
Vi ser gärna att du har:
• Erfarenhet av avancerad CNC-bearbetning med fokus på mekanisk tillverkning.
• Ett noggrant arbetssätt och starkt kvalitetstänk.
• Erfarenhet av CAM- och CAD-system, gärna Edgecam och SolidWorks.
• Förmåga att arbeta självständigt och leverera med hög kvalitet.
• Erfarenhet från tillverkande industri eller liknande teknisk miljö.
Det är meriterande om du har erfarenhet av svarvning, CMM-mätning, gärna ZEISS, samt arbete med flera olika maskinfabrikat. Har du dessutom arbetat mot försvarsindustrin eller i verksamheter med höga kvalitets- och spårbarhetskrav ser vi det som ett extra plus.
Arbetet omfattar försvarsmateriel, vilket innebär krav på svenskt medborgarskap och godkänd bakgrundskontroll.
Information och ansökan
I denna rekrytering samarbetar HITAB med AxÖ Consulting. För mer information om tjänsten är du välkommen att kontakta ansvarig rekryteringskonsult Therése Astvald på telefon 079-347 82 21 eller via mejl therese.astvald@axoconsulting.se
Urval och intervjuer kan komma att ske löpande, så vi ser gärna att du skickar in din ansökan så snart som möjligt. Stor vikt läggs vid din personlighet.
AxÖ Consulting AB har lång och gedigen erfarenhet från rekryterings- och konsultbranschen och har arbetat med såväl privat marknad som inom offentlig sektor. För mer information och ansökan besök www.axoconsulting.se.
Vi tar tyvärr inte emot ansökningar via brev eller e-post.
Varmt välkommen med din ansökan.
Sista dag att ansöka är 2026-07-03
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare AxÖ Consulting AB
(org.nr 559099-7531), https://axoconsulting.se/
Dammbrovägen 5
)
691 80 KARLSKOGA Arbetsplats
Hitab
9935051