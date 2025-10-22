Elevassistent till Montessoriskolan Globen
2025-10-22
Montessoriskolan Globen i Alingsås söker en elevassistent med erfarenhet av elever inom NPF
Är du engagerad, trygg och har en särskild förmåga att möta barn med neuropsykiatriska funktionsvariationer. Brinner du för att skapa struktur, tydlighet och en tillgänglig lärmiljö? Då kan du vara den vi söker!
Om skolan:
Globen är en icke vinstdriven fristående grundskola i Alingsås, grundad 1992. På skolan går drygt 400 elever, från förskoleklass till årskurs 9. Vi erbjuder fritidsverksamhet för elever i åldrarna 6-12 år. Föräldraföreningen "Alingsås Montessoriskolan Globen" är skolans huvudman, vilket innebär att allt ekonomiskt överskott återinvesteras i skolans utveckling.
Vi arbetar enligt montessoripedagogikens principer, vilket innebär att vi fokuserar på att utveckla elevernas självständighet, ansvarstagande och förmåga att samarbeta. Hos oss är relationen mellan vuxen och elev central, och lärmiljöerna anpassas för att möta varje elevs behov - något som blir extra viktigt när det gäller elever med NPF.
Tjänsten:
Som elevassistent hos oss kommer du att arbeta nära elever i behov av särskilt stöd, främst elever med NPF-diagnoser. Du är en viktig del i skolans värdegrundsarbete och kommer att samarbeta nära elevhälsoteamet, lärare i skolan och på fritidshemmet. Din roll är att skapa trygghet, struktur och delaktighet för de elever du arbetar med.
Arbetsuppgifter:
Arbeta med elever i behov av särskilt stöd i förskoleklass till årskurs 6.
Skapa tydliga, strukturerade och anpassade lärmiljöer i klassrummet och på fritids.
Samarbeta med elevhälsoteamet för att planera och följa upp insatser.
Stödja elever socialt och emotionellt under hela skoldagen, inklusive raster och övergångar.
Delta i skolans kollegiala utvecklingsarbete och gemensamma reflektioner.
Kvalifikationer:
Erfarenhet av att arbeta med barn med NPF (t.ex. autism, ADHD).
Utbildning som elevassistent, barnskötare eller liknande - meriterande.
Kunskap om lågaffektivt bemötande och tydliggörande pedagogik.
Förmåga att skapa trygga relationer och vara en stabil vuxen i barnens vardag.
Personliga egenskaper:
Tålmodig, lyhörd och strukturerad.
Flexibel och lösningsfokuserad.
God samarbetsförmåga - du jobbar nära både kollegor och elevhälsoteam.
Engagemang för att stötta varje elev att utvecklas utifrån sina egna förutsättningar.
Positiv och lösningsfokuserad
Erfarenhet av att arbeta i svårare situationer
Vi erbjuder:
Ett nära och engagerat kollegium där elevens bästa alltid står i centrum.
En tydlig värdegrund - "Globenandan" - som genomsyrar hela skolan.
Ett aktivt elevhälsoteam som närmaste kollega
Möjlighet till kompetensutveckling inom t.ex. NPF, anpassningar och bemötande.
Möjlighet till en fast anställning
Vi intervjuar kandidater löpande. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-21 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Elevassistent". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Alingsås Montessori Skola Globen
Bollvägen 9 (visa karta
)
441 55 ALINGSÅS Kontakt
Skolchef/rektor
Ann-Sofie Johansson ann-sofie.johansson@globen.nu Jobbnummer
9570108