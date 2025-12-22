Elevassistent till lågstadiet och fritidshem
I Ur och Skurskolan Skattkammarön är en utomhusskola i Norrköping som startade 2006. Vi har en varm skolatmosfär där vår profil är utomhuspedagogik. Undervisningen är baserad på I Ur och Skur och Friluftsfrämjandets unika pedagogik. Närheten till natur och vatten ger stora möjligheter till att bedriva undervisning utanför skolsalen. Nära oss ligger också både Stadium Arena, ishallen och bibliotek, vilket vi ofta drar nytta av.
Skolan är belägen bredvid SMHI, mitt i den växande stadsdelen Sandtorp, med bra förbindelser till centrala Norrköping.
Vi har 145 elever i klasserna F-9. Undervisningsgrupperna består av 12-18 elever. Vi har ett öppet och hjälpsamt kollegium där teamkänsla och samarbete står i fokus.
Vi söker engagerad och trygg elevassistent till vårt lågstadium och fritidshem. Som elevassistent arbetar du nära en eller flera elever i behov av extra stöd under skoldagen och på fritidshemmet. Du samarbetar med klasslärare, fritidshemspersonal och övrig personal för att skapa en trygg, inkluderande och stimulerande lärmiljö - både inomhus och utomhus.
Vår skola arbetar enligt I Ur och Skur-pedagogiken, där natur, rörelse och upplevelsebaserat lärande är en naturlig del av undervisningen. En stor del av dagen tillbringas utomhus, i alla väder.Publiceringsdatum2025-12-22Dina arbetsuppgifter
Stötta elever i klassrummet, raster och i utomhusundervisning
Hjälpa elever med struktur, fokus och socialt samspel
Delta aktivt i verksamheten på fritidshemmet
Vara en trygg vuxen i både lärande och lek
Samverka med pedagoger och övrig personal
Vi söker dig som:
Är trygg, lyhörd och ansvarstagande
Trivs med att vara utomhus året runt
Har ett genuint intresse för barns utveckling och lärande
Är flexibel och har god samarbetsförmåga
Har erfarenhet av arbete i skola, fritids eller utomhuspedagogik (meriterande)
Du har dokumenterad och god kompetens inom ledarskap. Du har erfarenhet av ledarroller oavsett om det är inom skolan eller utanför skolan. (meriterande)
Vill du vara med och göra skillnad i en skola där elevernas nyfikenhet, kreativitet och lärande står i centrum? Trivs du med att arbeta tematiskt och ser möjligheter att tillsammans med dina kolleger flytta klassrummet ut i naturen? Då är det dig vi söker!
Du söker tjänsten genom att skicka in din ansökan till intresseanmalan@skattkammaron.com
senast den 21 januari. Märk ansökan: Elevassistent. Urval sker löpande.
Skattkammarön har kollektivavtal med Sveriges lärare vilken bland annat innebär tjänstepension enligt ITP-planen samt försäkringar. Facklig företrädare Cajsa Karlsson 011-171960
Information om tjänsten
Antal lediga tjänster: 1
Anställningsform: Visstid 100%
Tillträdesdatum: snarast.
Möjlighet till distansarbete: Nej
Sista ansökningsdatum 21 januari
Kontakt: rektor Susanne Ekman 011-171960. Så ansöker du
