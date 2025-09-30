Elevassistent till högstadiet på Länna skola
2025-09-30
På Norrtälje kommun är vi stolta över att vara en del av samhällets demokratiska grund och att vara en del av våra invånares så viktiga vardag.
I vår breda verksamhet med våra kunskaper och erfarenheter, har vi en gemensam drivkraft - vi vill få människor och möjligheter att växa. Vi är stolta över varandra och hur vi tillsammans berikar livet för våra invånare.Välkommen till Länna skola
Länna skola är en F-9 skola med drygt 300 elever. Vi har fina undervisningslokaler och ett välutrustat bemannat bibliotek. Skolans elevhälsoteam består av speciallärare, skolkurator, skolsköterska, rektor och biträdande rektor med tillgång till skolpsykolog och specialpedagog genom den centrala elevhälsan. Skolan har ett eget kök där maten tillagas på plats. Länna skola är en skola där man möts av vänlighet, värme och kunskap. Alla elever ska lyckas med sin skolgång.
Länna skola ligger i Bergshamra, endast 15 minuter från Norrtälje stad, med fina inspirerande naturområden runt knuten. Skolan ligger strategiskt tillgänglig från fler geografiska håll; Norrtälje, Åkersberga, Rimbo och Stockholm.
Vi söker dig som vill arbeta som elevassistent
Är du en person som älskar att hjälpa andra och göra skillnad varje dag. Vi ser att du har tidigare erfarenhet av att arbeta med ungdomar. Vi söker dig som vill göra skillnad i en elevs vardag. Arbetet innebär att stötta elev i högstadiet genom att skapa förutsägbarhet och struktur stödjer du eleven under skoldagen. Publiceringsdatum2025-09-30Kvalifikationer
• Godkända gymnasiebetyg
• Goda grundläggande kunskaper i svenska, engelska och matematik
• Digital kompetens
• B-körkortDina personliga egenskaper
• Du har ett genuint intresse för ungdomar och tycker om att bygga goda relationer
• Du har erfarenhet av att möta elever som kan utmana, och du arbetar tydligt och lågaffektivt
• Du är trygg i din roll och har förmåga att skapa struktur och förutsägbarhet
• Du har god samarbetsförmåga och trivs med att arbeta tillsammans med andra vuxna i skolan
Meriterande:
• Erfarenhet av liknande arbete
• Utbildning inom socialt arbete med ungdomarSå ansöker du
Referenser uppges i ansökan. Vi ser fram emot att höra från dig!
Anställningsform, omfattning och start
•
Anställningsform: Särskild visstid
•
Omfattning: Deltid
•
Tillträde: Snarast
Vi söker dig som har kompetens att bidra till våra verksamheter oavsett kön, könsidentitet eller könsuttryck, ålder, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionsnedsättning.
Vi intervjuar löpande - så vänta inte med din ansökan!
Så tycker medarbetare
"Välkommen att bli en del av Länna skola! Här låter vi eleverna utvecklas i sin takt efter sin förmåga och skapar goda relationer till barnen och kollegor. Vi har fina nyrenoverade lokaler och en skolgård fylld av lek på rasterna."
Linda Karlsson, lärare och arbetslagsledare 4-6
"Att arbeta på en skola med ett F-9 perspektiv är fantastiskt och här bygger vi relationer i vår "Länna-anda" där vi jobbar nära elev och hem. Jag är jättestolt att få representera ett praktisk-estetiskt ämne där vi med våra väldigt fina lokaler och utrustning har bästa möjligheten att få undervisa nyfikna elever."
Jenny Schillén Sevim, lärare i Musik, Svenska och arbetslagsledare 7-9Om företaget
Vi är Norrtälje - en kommun där närheten till storslagen natur och storstadspuls finns inom räckhåll. Här är vi drygt 3 400 medarbetare som varje dag arbetar för att våra drygt 66 000 invånare ska få leva i ett tryggt och välmående samhälle.
Här vill vi göra plats för olika perspektiv, tankar och behov. Läs gärna mer om vår värdegrund invånaren först, allas lika värde och höga förväntningar
och vision Vi ska vara den mest attraktiva och trygga platsen att bo, verka och besöka
Vi erbjuder mindre hyreslägenheter under det första året på din nya anställning - så att du i lugn och ro får tid att hitta din drömbostad.
Norrtälje kommun ingår i finskt förvaltningsområde och vi ser positivt på om du är finsktalande eller om du kan något av minoritetsspråken alternativt annat språk.
Ansökningshandlingar till denna tjänst är att betrakta som offentliga handlingar.
Vi har valt våra samarbetspartners i denna rekrytering och undanber oss därför kontakt med försäljare av rekryteringstjänster.
Länk till profilsida Ersättning
- Så ansöker du
Detta är ett deltidsjobb.
Arbetsgivare Norrtälje kommun
Norrtälje Kommun
Kontakt
Biträdande rektor
Andrea Stridsberg andrea.stridsberg@norrtalje.se
9534021