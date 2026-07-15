Barnskötare Frötuna skola
Norrtälje kommun, Frötuna skola / Barnskötarjobb / Norrtälje Visa alla barnskötarjobb i Norrtälje
2026-07-15
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Uppdraget
Vill du göra skillnad varje dag? Som barnskötare hos oss har du en viktig roll i att skapa en trygg, stimulerande och inkluderande miljö för våra elever – både under skoltid och på fritidshemmet. Under skoldagen stöttar du elevernas lärande, utveckling och sociala samspel i nära samarbete med lärare och övrig personal. På fritidshemmet deltar du i planering och genomför meningsfulla aktiviteter som främjar kreativitet, rörelse, gemenskap och lust att lära. Vi har ett fritidshem med hög kvalitet där du får möjlighet att bidra med dina erfarenheter och kunskaper. På Frötuna skola tror vi att trygga relationer är grunden för lärande och utveckling. Nu söker vi en engagerad barnskötare som vill vara med och skapa en skoldag där varje elev känner sig sedd, delaktig och betydelsefull.
Det här behöver du ha med digPubliceringsdatum2026-07-15Kvalifikationer
Utbildad barnskötare
Erfarenhet av liknande uppdrag på en F-6-skola
Meriterande
Vidareutbildning inom NPF
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Vi söker dig som har kompetens att bidra till våra verksamheter oavsett kön, könsidentitet eller könsuttryck, ålder, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionsnedsättning.
Norrtälje kommun ingår i finskt förvaltningsområde och vi ser positivt på om du är finsktalande eller om du kan något av minoritetsspråken alternativt annat språk.
Välkommen till oss
Vår vision är tydligen och enkel: Alla barn och unga ska lyckas med sin skolgång. För att uppnå detta arbetar vi hårt varje dag. Vi fokuserar på att skapa en inkluderande och stödjande skolmiljö där varje barn och elev känner sig sedd, hörd och respekterad.
Anställningsform, omfattning och start
Anställningsform: Tillsvidare
Omfattning: Heltid
Tillträde: 2026-09-01 eller enligt överenskommelse
För denna roll ligger ingångslönen normalt mellan 27000-29000kr beroende på erfarenhet och kompetens.
Vid tillsvidareanställning kan provanställning komma att tillämpas.
Vi intervjuar löpande – så vänta inte med din ansökan!Om företaget
Vi är Norrtälje – en kommun där gamla traditioner möter nya idéer. Där närheten till storslagen natur och storstadspuls finns inom räckhåll.
Här är vi drygt 3 400 medarbetare som varje dag arbetar för att våra drygt 66 000 invånare ska få leva i ett tryggt och välmående samhälle. Här vill vi göra plats för olika perspektiv, tankar och behov. Vi vill hjälpas åt och dela lärdomar, framgångar och glädje medan vi tillsammans utvecklar Norrtälje kommun.
Läs gärna mer om vår värdegrund Invånaren först - Allas lika värde - Höga förväntningar (https://www.norrtalje.se/info/kommun-och-politik/organisation-och-styrning/norrtalje-kommuns-vardegrund/)
och vår vision Vi ska vara den mest attraktiva och trygga platsen att bo, verka och besöka (https://www.norrtalje.se/info/kommun-och-politik/organisation-och-styrning/var-vision/).
Mer om Norrtälje kommun som arbetsgivare kan du läsa här: Vårt erbjudande (https://www.norrtalje.se/info/jobb-och-foretag/jobba-hos-oss/vart-erbjudande/)
här hittar du även information om lönesättning, kollektivavtal mm. Lär känna några av våra medarbetare: Möt våra medarbetare (https://www.norrtalje.se/info/jobb-och-foretag/jobba-hos-oss/mot-en-medarbetare/)
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet: Tillsvidare. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-04 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C336483". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Norrtälje Kommun
(org.nr 212000-0217)
Box 803 (visa karta
)
761 28 NORRTÄLJE Arbetsplats
Norrtälje kommun, Frötuna skola Kontakt
Biträdande rektor
Linda Hultgren Karlsson linda.hultgren-karlsson@norrtalje.se +46176284130 Jobbnummer
10003056