Personlig assistent med hjärta och engagemang till man i Varberg
Humana AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Varberg Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Varberg
2026-07-15
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Vill du arbeta som personlig assistent och bidra till allas lika rätt till ett bra liv?
I rollen kommer du göra skillnad i människors vardag och tillsammans med oss arbeta efter Humanas vision – Alla har rätt till ett bra liv.Publiceringsdatum2026-07-15Om tjänsten
Personlig assistans är en insats enligt LSS (Lagen om stöd och Service till vissa funktionshindrade). I din roll som personlig assistent kommer du huvudsakligen att hjälpa kunden med allt som uppstår i vardagen samt med grundläggande behov. Ditt arbete innebär att värna om kundens självbestämmande och integritet, och bidrar till att vardagen fungerar smidigt. Varje assistans är unikt anpassad utifrån kundens liv och därför kan arbetsuppgifter variera beroende på arbetsplatsen.Företaget
Kunden är en 38-årig man som bor i Varberg med sin familj och hund. Han har autism och tuberös skleros och har ett behov av stöd för att trygga sin vardag under hela dygnet både i och utanför hemmet. Han har en mild och nyfiken personlighet och uppskattar sina assistenters närvaro och hjälp. Hans intressen är många och han lever ett aktivt liv. Han går på daglig verksamhet där han flitigt utför enklare snickeriarbeten som att bygga propellrar och små bilar och båtar. På sin fritid är han ofta och gärna ute och cyklar. Han gillar att vara ute vid havet, både hemmavid och att åka båt i skärgården och han tycker det är väldigt roligt att ta tåget till Göteborg och gå på Liseberg.
I arbetet med kunden tillämpas lågaffektivt bemötande (LAB) i kombination med ett starkt fokus på motiverande arbete och tydliggörande pedagogik.
• Motivationsarbete: En stor del av det dagliga arbetet handlar om att inspirera och motivera kunden att utföra olika moment och delta i aktiviteter. Det krävs att personalen har förmågan att läsa av dagsformen och hitta rätt nycklar för att uppmuntra kunden på ett positivt sätt. - Lågaffektivt bemötande: Vi arbetar förebyggande för att skapa en trygg miljö utan stress. Vi undviker konfrontationer och ställer krav på ett sätt som är anpassat efter kundens förutsättningar. - Tydliggörande pedagogik: En 7-stegsmetod som tillämpas för att göra vardagen begriplig, hanterbar och meningsfull genom väl beprövade och anpassade rutiner.
Vem är du?
Vi söker dig som är trygg i dig själv och som har ett stort intresse för att både lära känna och utvecklas tillsammans med vår kund långsiktigt och är intresserad av att lära dig eller vidare kompetensutveckla dig inom olika arbetsmetoder som nämns ovan. Du trivs i en aktiv roll och förstår vikten av vad varje aktivitet betyder för kunden och hur han påverkas, stimuleras och lär sig. Det viktigaste är lyhördhet och förmågan att med tålamod ge kunden tid.
För tjänsten krävs det att du:
har tidigare kunskap om eller intresse för att arbeta med arbetsmetoder som tydliggörande pedagogik, lågaffektivt bemötande och motiverande arbete.
har goda kunskaper i svenska
För tjänsten är det meriterande om du:
har erfarenhet av arbete där ovan nämnda metoder tillämpats
har genomfört utbildning inom arbetsmetoderna eller har ett intresse att genomföra sådana
har tidigare erfarenhet av alternativ kommunikation
delar kundens intressen för enklare hantverk och redan kan eller vill lära dig för att utföra uppgifterna tillsammans med kunden på daglig verksamhet
Stor vikt kommer att läggas kring personlig lämplighet.
Arbetstid, tjänstgöringsgrad och lön
Tjänst 1:
Aktuell anställningsform är "Vikariat" med en tjänstgöringsgrad på cirka 87%. Vikariatet sträcker sig från nu till och med juni 2027. Arbetstiderna är förlagda till dag och kväll varierat på schema enligt följande 3-veckorsschema:
Vecka 1: Mån-tis 08-17:10, ons-fre 16:50-21:10, lördag 09-21:10 Vecka 2: Mån-tis 08-17:10, ons-fre 16:50-21:10 vecka 3: Mån-tis 08-17:10, ons-fre 16:50-21:10
Tjänst 2:
Aktuell anställningsform är "Så länge assistansuppdraget varar" med en tjänstgöringsgrad på ca 50% enligt följande 3-veckorsschema:
Vecka 1: Tis 16:50-21:10, sön 09-21:10 vecka 2: Tis 16:50-21:10, sön 09-21:10 (finns möjlighet att ta bort söndag men då blir tjänsten mindre, om man vill ha en helg helt ledig) Vecka 3: Tis 16:50-21:10, lör-sön 09-21:10
Fast timlön enligt överenskommelse och övriga ersättningar sker enligt kollektivavtal.
Tillträde: Omgående eller enligt överenskommelse
Vi erbjuder
Hos Humana är det viktigt att både du som assistent och kunden känner er trygga i samarbetet. Därför får du som ny assistent en introduktion som är anpassad både till yrkesrollen och till den kund du ska arbeta hos. Du får även tillgång till relevanta utbildningar och möjlighet att utvecklas i din roll – så att du har goda förutsättningar att trivas och känna dig trygg i ditt arbete. Humana har kollektivavtal, försäkringar och friskvårdsförmån.
Vad händer nu?
Vi ser gärna att du ansöker snarast då vi går igenom urvalet löpande och kan komma att tillsätta tjänsten innan sista ansökningsdagen. Vi tar endast emot ansökningar via vårt rekryteringssystem i enlighet med GDPR.
En förutsättning för att påbörja en anställning hos oss på Humana är att du som söker kan uppvisa giltig ID-handling och eventuella dokument som styrker rätten till arbete inom Sverige. För att kunna jobba som personlig assistent måste du vara minst 18 år. Vid erbjudande om anställning kommer du också få uppvisa ett utdrag från Polisens belastningsregister.
Till dig som arbetar inom rekrytering- och bemanningsföretag samt med annonsförsäljning så undanber vi oss erbjudanden om annonserings- och rekryteringstjänster i samband med den här annonsen.
Välkommen med din ansökan!
Vill du veta mer om rekryteringsprocessen är du varmt välkommen att kontakta rekryteringsansvarig:
Nathalie Clayssens Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-05 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7963611-2100862". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Humana AB
(org.nr 556760-8475), https://jobb.humana.se
432 44 (visa karta
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432 44 VARBERG Arbetsplats
Humana Jobbnummer
10003068