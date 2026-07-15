Verifieringsredaktör till UR, Sveriges utbildningsradio
Randstad AB / Journalistjobb / Stockholm Visa alla journalistjobb i Stockholm
2026-07-15
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Randstad AB i Stockholm
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Publiceringsdatum2026-07-15Dina arbetsuppgifter
Verifieringsredaktör till UR, Sveriges Utbildningsradio
Är du en erfaren journalist med specialistkompetens inom faktagranskning och verifieringsmetoder? Brinner du för att säkra mediers trovärdighet mot desinformation och vill vara med och utveckla hur en modern public service-redaktion jobbar med verifiering?
Som verifieringsredaktör på UR får du en ny, spännande nyckelroll med stort utrymme att påverka och utveckla våra arbetssätt och rutiner kring faktagranskning. Du arbetar med att stödja hela programavdelningen i arbetet med alla våra målgrupper.
Ansvarsområden
Om rollen
I den här rollen vidareutvecklar du metoder och arbetssätt för faktagranskning och verifiering. Du arbetar såväl övergripande och strategiskt som operativt i specifika projekt med målet att bidra till hög trovärdighet, kvalitet och tillförlitlighet.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter:
Driva utveckling av arbetssätt i projekten kring faktaverifiering och research, samt driva transparensfrågor.
Ge operativt stöd till redaktionerna och bistå producenter, redaktörer och reportrar i frågor om research, källkritik och verifiering.
Utbilda internt samt följa upp så att projekten använder rätt metoder för research och verifiering.
Hålla dig uppdaterad med de senaste digitala verktygen inom verifiering gällande bild, text och video.
Samarbeta både internt inom UR och inom public service-familjen, och samverka med relevanta externa aktörer.
För att lyckas i rollen är du en vetgirig och analytisk journalist som ser logik och samband i komplex information utan att tappa de långsiktiga strategierna. Du är strukturerad, kommunikativ och har en mycket god samarbetsförmåga. Eftersom rollen är ny hos oss behöver du trivas i en föränderlig miljö, gilla att prova nya lösningar och driva utvecklingsarbete framåt.Kvalifikationer
Journalistutbildning eller motsvarande erfarenhet.
Dokumenterad erfarenhet av journalistiskt arbete och kvalificerad samhällsresearch.
Flerårig praktisk erfarenhet av avancerad faktagranskning, källkritik och verifieringsmetoder i medieproduktion.
Mycket goda kunskaper inom OSINT-metoder, samt digitala research- och verifieringsverktyg.
Vana av att använda AI-verktyg i research- och granskningsarbetet.
Gedigen publicistisk kunskap och god förståelse för public service-villkor och UR:s särart.
Mycket goda kunskaper i svenska i tal och skrift, samt goda kunskaper i engelska.
Det är meriterande om du även har:
Erfarenhet av förändringsarbete på en redaktion eller i ett mediehus.
Erfarenhet av arbetsledning och/eller att hålla i utbildningar.Om företaget
Sveriges Utbildningsradio AB
Att arbeta på UR
På UR förenas vi i vår passion att skapa kunskap för livet – för de många och de få. I vårt unika uppdrag kombinerar vi berörande journalistik med effektiv pedagogik och stöttar skolan och allmänheten med oberoende och pålitlig kunskap, och vi är stolta över det positiva bidrag vårt arbete har.
På UR får vår nyfikenhet och kreativitet spelrum. Vår omväxlande vardag gör vårt arbete både roligt och spännande. Hos oss är det lätt att vara människa på jobbet. Tillsammans skapar vi en välkomnande, positiv och prestigelös kultur. Vi vill varandra väl, och stöttar varandra i stort som smått. För att du ska må bra och nå din fulla potential erbjuder vi flexibiliteten att lägga livspusslet och få ett hållbart arbetsliv. Sammantaget gör detta oss till en schysst arbetsplats. Vi månar om din hälsa och erbjuder fri företagshälsovård och sjukvård, friskvårdsbidrag samt en friskvårdstimme i veckan som du exempelvis kan nyttja i vår egen friskvårdsanläggning med gym och träningspass direkt i huset.
Vi värdesätter allas olikheter, för det är samspelet mellan vår bredd av kompetenser, personligheter och bakgrunder som är grunden i vår framgång.
Ansökan och kontakt
I den här rekryteringen samarbetar UR med Randstad. Kontakta gärna rekryteringskonsult Lotta Carlsson på 073-075 23 25 för mer information.
Sista ansökningsdag:16 augusti 2026
Urval och intervjuer kommer att ske med start v 33.
För fackliga frågor kontakta Unionen, Saco och Journalistförbundet via växeln: 08–784 40 00.
Välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-16 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Randstad AB
(org.nr 556242-1718), https://randstad.se/job-redirect/f9f07772-2b3c-4569-8a8b-04416edceb16
Oxenstiernsgatan 34 (visa karta
)
115 27 STOCKHOLM Arbetsplats
Sveriges Utbildningsradio AB Kontakt
Lotta Carlsson lotta.carlsson@randstad.se +46730752325 Jobbnummer
10003064