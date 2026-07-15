Biståndshandläggare föräldrar vikariat
Skurups kommun, Individ och Familjeomsorg / Administratörsjobb / Skurup Visa alla administratörsjobb i Skurup
2026-07-15
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Skurups kommun har drygt 17 000 invånare och ligger naturskönt på den skånska sydkusten, med utmärkta kommunikationer till Malmö, Ystad, Lund och Köpenhamn. I vår kommun bor invånarna i lugnet, med staden runt knuten. Det lokala näringslivet blomstrar och inflyttningen till kommunen ökar.
1 200 medarbetare håller dagligen hjulen snurrande, med fullt engagemang för medborgarnas bästa. Hos oss är du med och bygger en attraktiv kommun där dialog, öppenhet och gott bemötande genomsyrar organisationen. Vi är stolta över våra korta beslutsvägar. Tillsammans gör vi skillnad!
Skurups vision 2045: Med hjärta och engagemang för livskvalitet, trygghet och utveckling skapar vi platsen där vi lever, verkar och växer – tillsammans. Skurups kommun är platsen för det goda livet.
Vad erbjuder vi dig?
Hos oss inom Individ och familjeomsorgen blir du en del av en glad och utvecklande verksamhet som värnar om en god arbetsmiljö och ett gott arbetsklimat. Du får en aktiv arbetsledning och en fantastisk kollegial handledning som kommer hjälpa dig i ditt arbete. Vi är en modern verksamhet som arbetar med ständig utveckling för att möta våra kommuninvånare på bästa vis. Vi sitter i fräscha och ljusa lokaler med gångavstånd till tågstationen där du har goda kommunikationsvägar både mot östra och västra Skåne. Låter detta som något du gillar och du har det som vi söker enligt beskrivning nedan så hoppas vi att du söker tjänsten.
1 plats(er). Publiceringsdatum2026-07-15Arbetsuppgifter
De huvudsakliga arbetsuppgifterna är myndighetsutövning enligt Socialtjänstlagen (SoL). Du kommer utreda och bedöma brukarens behov, fatta beslut samt följa upp beviljade insatser. Vi arbetar IBIC-inriktat i utredningsarbetet för att bättre kartlägga behov och planera insatser. Vi värnar om samverkan kring brukaren och har arbetat upp tvärprofessionella team som träffas regelbundet.
I biståndshandläggargruppen finns fyra tjänster som servar både myndighetsutövningen och svu-processen. Kommunen är indelad i olika geografiska områden där tre handläggare ansvarar för dessa och en handläggare ansvarar för svu-processen (samverkan vid utskrivning). Timanställningen kommer att täcka upp för tjänstledigheter i befintlig arbetsgrupp, arbetsschema och arbetsuppgifter planeras efter överenskommelse vid tillträde.Kvalifikationer
Du som söker behöver vara socionom eller minst ha en påbörjad socionomutbildning och ha läst socialrätt, finns det erfarenhet av biståndshandläggning sedan tidigare är det meriterande, likaså erfarenhet av IBIC. Du behöver ha goda kunskaper kring gällande lagstiftning inom området och det är viktigt att du känner dig bekväm med att möta människor med värdighet och ge god kvalitet trots ett högt tempo med höga krav på dokumentation och rättssäkerhet.
Vi söker dig som är ansvarstagande, flexibel och öppen. Du har en god samarbetsförmåga och är mån om att skapa goda relationer. Du har fokus på att bemöta varje individ med värdighet och respekt med utgångspunkt i att stärka den egna förmågan. Du har en mycket god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift och är intresserad av att aktivt utveckla verksamheten. Vi lägger stor vikt vid personlig mognad och lämplighet.
Du arbetar självständigt med hög struktur och kan hantera många parallella processer som befinner sig i olika faser. Du är bra på att behålla lugnet även i pressade situationer och har en väl utvecklad förmåga att kommunicera rakt och tydligt och samtidigt arbeta med att stärka den enskildes egna förmåga.
Löneform: Månadslön.
Anställningsform: Tidsbegränsad anställning.
Varaktighet:, tillträde: 2026-10-01 , upphör: 2028-03-31 .
Arbetstid: Dagtid.
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen i Skurups kommun samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan digitalt och inte via e-post eller pappersformat.
Har du beslut om skyddad identitet, kontakta rekryterande chef innan du ansöker till tjänsten.
Tjänsten tillsätts under förutsättning att erforderliga beslut fattas.
Varmt välkommen med din ansökan!
Inför rekryteringsarbetet har Skurups kommun tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanbeder oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C336535". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Skurups Kommun
(org.nr 212000-1082)
Västergatan 44 (visa karta
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274 32 SKURUP Arbetsplats
Skurups kommun, Individ och Familjeomsorg Kontakt
Fackliga företrädare nås via kommunens växel +46411536000 Jobbnummer
10003055