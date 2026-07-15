SiS LVM-hem Östfora söker institutionsansvarig sjuksköterska (IAS)
Statens institutionsstyrelse (SIS) - Platsbanken / Sjuksköterskejobb / Uppsala Visa alla sjuksköterskejobb i Uppsala
2026-07-15
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Statens institutionsstyrelse, SiS, är en myndighet som ansvarar för individuellt anpassad tvångsvård för ungdomar och för vuxna med missbruk. SiS verkställer även sluten ungdomsvård. Det gör vi på ungdomshem och hem för vuxna med missbruk, över hela landet. Hos oss på SiS blir ditt arbetsliv en spännande utmaning. Oavsett var i vår organisation du arbetar, eller vilken tjänst du har, hjälper du till att skapa livsviktig förändring.
SiS LVM-hem Östfora i Järlåsa nordväst om Uppsala tar emot män med alkohol-, narkotika- eller blandmissbruk, i kombination med psykisk ohälsa. Vi har särskild kompetens för medicinsk omvårdnad och har i uppdrag att bedriva vård för klienter med särskilda vårdbehov.Publiceringsdatum2026-07-15Dina arbetsuppgifter
Som institutionsansvarig sjuksköterska kommer du vara arbetsledande sjuksköterska för de sjuksköterskor som tjänstgör på institutionen. Din uppgift är att via delegation från verksamhetschef samordna, leda och stödja utvecklingen av institutionens hälso- och sjukvårdsarbete. En viktig del handlar om att samverka med övriga yrkesgrupper på institutionen. Du har ett övergripande administrativt ansvar i institutionens hälso- och sjukvårdsorganisation. Tjänsten förutsätter att du har god kännedom om de regler och lagar som styr hälso- och sjukvårdsarbetet, för att kunna driva frågor som berör kvalitetssäkring.
Denna roll motsvarar ansvarsområdena för en medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS).
Arbetstiden är förlagd dagtid måndag-fredag.
I denna roll kan det även bli aktuellt att ställföreträda institutionens kvalitetschef.Kvalifikationer
Du ska vara legitimerad sjuksköterska, gärna med påbyggnadsutbildning för psykiatri- och/eller missbruksvård. Tidigare erfarenhet av rollen som statstjänsteman, arbetsledning och samverkan med andra yrkesgrupper är meriterande. Arbetet kräver god samarbetsförmåga, stresstålighet och personlig mognad. Du behöver vara flexibel och van att arbeta självständigt. Vid tillsättningen kommer stor vikt läggas vid personlig lämplighet. Körkort och tillgång till bil är ett krav.
På SiS månar vi om ett gott medarbetarskap. Det innebär att du som medarbetare tar ansvar för ditt arbete, bidrar till utveckling och medverkar till ett gott samarbete. Läs mer om https://www.stat-inst.se/jobba-hos-oss/medarbetarskap-och-ledarskap/.
Anställning:
Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid och inleds med sex månaders provanställning. Tillträde enligt överenskommelse.Så ansöker du
Välkommen att registrera din ansökan i vårt rekryteringsverktyg senast 2026-08-05
SiS arbetar aktivt mot all form av diskriminering och välkomnar alla sökande.
För arbete på våra institutioner gör SiS registerkontroll innan anställning.
Inför rekryteringsarbetet har Statens institutionsstyrelse tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.
OBS! Om du har skyddade personuppgifter ska du inte söka via rekryteringssystemet. Kontakta i stället den som står som kontaktperson i annonsen. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-05 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Statens Institutionsstyrelse
(org.nr 202100-4508), https://www.stat-inst.se
744 97 JÄRLÅSA Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Statens institutionsstyrelse (SIS) - Platsbanken Kontakt
Facklig företrädare SACO-S
Merja Aahtila merja.aahtila@stat-inst.se +46104532409 Jobbnummer
10003062