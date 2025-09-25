Elevassistent till Fridas Hage
Tjörns kommun, Fridas hage / Barnskötarjobb / Tjörn Visa alla barnskötarjobb i Tjörn
2025-09-25
, Stenungsund
, Kungälv
, Öckerö
, Orust
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Tjörns kommun, Fridas hage i Tjörn
På Tjörn får medarbetarna ta plats! Inom Tjörns kommunkoncern står arbetsklimat och omsorg om varandra högt i kurs. Beslutsvägarna är korta, arbetsverktygen effektiva och kollegorna hjälpsamma. Du har stor frihet inom ditt yrkesfält och är med och påverkar utvecklingen. Det är enkelt att umgås och skapa kontakter med kollegor, chefer och politiker. Så börja jobba inom Tjörns kommunkoncern du också - här finns gott om plats att ta!
Tjörn - möjligheternas ö hela året och för hela livet är Tjörns vision. Publiceringsdatum2025-09-25Arbetsuppgifter
Som elevassistent i anpassad grundskola är du en av de allra viktigaste personerna i elevernas vardag. Du finns där för att skapa trygghet, glädje och delaktighet både i klassrummet och på fritidshemmet. Ditt stöd gör att eleverna får möjlighet att växa, utvecklas och nå sina mål utifrån sina egna förutsättningar. Uppdraget kan innebära att följa en enskild elev nära, eller att vara ett stöd för en hel grupp och det förändras i takt med elevernas behov.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter är:
* vara ett pedagogiskt stöd tillsammans med läraren, så att varje elev får chansen att lyckas med sitt lärande
* ge omvårdande stöd med värme och respekt för elevens individuella behov, ibland enligt egenvårdsplan
* bidra till studiero och trygghet i skolans alla miljöer, alltid med ett lugnt och lågaffektivt bemötande
* skapa positiva relationer som stärker elevernas självkänsla, självständighet och sociala utveckling
* vara en brobyggare i kommunikationen mellan elever, kollegor, vårdnadshavare och elevhälsan alltid med omtanke och lyhördhet
* använda skolans digitala verktyg (Teams, Bryggan, e-post) för att hålla dig uppdaterad och bidra till samarbetet
* ett gott medarbetarskap
På Fridas Hage tror vi att elevernas trygghet och utveckling hänger nära ihop med att vi vuxna arbetar tillsammans på ett klokt, varmt och professionellt sätt. Ett gott medarbetarskap innebär att du tar personligt ansvar för ditt arbete och bidrar till en positiv och samarbetsinriktad kultur.
Det innebär bland annat att:
* utföra arbetsuppgifter med professionalism, ansvar och engagemang.
* vara lösningsfokuserad och ta initiativ när det behövs.
* vara en bra kollega som visar omtanke, delar med sig av kunskap och erkänner andras insatser.
* bidra till ett gott arbetsklimat där alla känner sig sedda och respekterade.
* ha en öppen kommunikation, ge och ta emot feedback på ett konstruktivt sätt.
* vara anpassningsbar och villig att utvecklas i takt med nya behov och förutsättningar.
* bygga tillit och förtroende mellan elever, kollegor och ledning.
Ett gott medarbetarskap skapar den starka gemenskap som gör att vi tillsammans kan nå våra mål och framför allt ge eleverna de bästa förutsättningarna att lyckas.Kvalifikationer
Du har gymnasieexamen eller motsvarande utbildning.
Du har erfarenhet av arbete med barn och ungdomar där du haft en stödjande eller pedagogisk roll.
Du skall kunna uttrycka dig mycket väl i svenska, både muntligt och skriftligt, så att du kan skapa trygg kommunikation med elever, kollegor och vårdnadshavare.
Driv och värdegrund.
Du utgår från att alla elever har rätt att lyckas och växa utifrån sina egna förutsättningar. Du arbetar lågaffektivt, med lugn och respekt, även i utmanande situationer. Du har förmågan att bygga goda relationer och bidra till trygghet och glädje i skolmiljön.
Meriterande erfarenheter:
* du har eftergymnasial utbildning med pedagogisk inriktning (t.ex. barn- och fritid, socialpedagog, fritidspedagog)
* du har arbetat inom anpassad grundskola eller med elever med intellektuell funktionsvariation
* du har erfarenhet av att ge stöd utifrån specialpedagogiska anpassningar eller egenvårdsplaner
ÖVRIGT
Medarbetarna i kommunkoncernen ska ha en bra arbetsmiljö och arbete i balans med familj, vänner och fritid. Vi tillämpar en rökfri arbetstid och arbetsgivaren erbjuder bl a förmåner som friskvårdsbidrag. När du har varit anställd mer än tre månader blir du automatiskt medlem i vår fritidsförening, TKFF, som både anordnar och sponsrar olika aktiviteter. Du får ett årskort till Nordiska akvarellmuseet. Alla nya månadsanställda erbjuds en heldags kommunövergripande introduktionsdag. Är du tillsvidareanställd har du möjlighet att leasa en miljöbil som personalbil.
Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare:
Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser. Vi har upphandlat med bemannings- och rekryteringsföretag.
Vi tar endast emot ansökningar via vårt rekryteringssystem Visma Recruit/Offentliga jobb i enlighet med GDPR. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-16 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "BUN 2025/165". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Tjörns kommun
(org.nr 212000-1306), https://www.tjorn.se/ Arbetsplats
Tjörns kommun, Fridas hage Kontakt
Rektor
Martin Norman martin.norman@tjorn.se 0304-601911 Jobbnummer
9526468