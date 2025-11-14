Elevassistent till Fågelskolans anpassade grundskola
Lunds kommun / Barnskötarjobb / Lund Visa alla barnskötarjobb i Lund
2025-11-14
, Lomma
, Staffanstorp
, Burlöv
, Kävlinge
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Lunds kommun i Lund
, Malmö
eller i hela Sverige
Om rollen och dina arbetsuppgifter
Elevassistenten stödjer eleven med intellektuell funktionsnedsättning och arbetar för att ge eleven den ledning och stimulans som den behöver i sitt lärande och sin personliga utveckling, för att de utifrån sina egna förutsättningar ska kunna utvecklas så långt som möjligt enligt utbildningens mål.
Elevassistenten arbetar för att uppväga skillnader i elevens förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen, det som ibland kallas för "det kompensatoriska uppdraget".
Elevassistenten arbetar främjande genom att lyssna och vägleda samt tar ansvar och är aktiv inom ramen för sitt uppdrag. Elevassistenten är ett stöd i att utveckla lärandet, antingen enskilt med elev eller i elevgrupp. Utvecklingen ska gälla såväl kunskapskrav enligt läroplan som sociala färdigheter. Det innebär att elevassistenten vägleder och stödjer elever i lärandet och finns tillgänglig både socialt och praktiskt samtidigt som en av grundstenarna är att hjälpa eleven till självständighet. Elevassistenten bygger upp relationer till elever i syfte att öka tryggheten för dessa. I uppdraget ingår att arbeta nära med övriga i arbetslaget.
Uppdraget innebär bland annat att tillsammans med arbetslaget och i verksamheten:
• Skapa en helhet för en god och stimulerande miljö för lärande, utveckling, omsorg och tillsyn.
• Utforma verksamheten utifrån elevens förutsättningar och behov samt möjliggöra elevens inflytande över arbetssätt och innehåll.
• Bemöta och hantera olika funktionsnedsättningar utifrån barnet/elevens behov.
• Reflektera kring elevens lärande.
• Säkerställa god kommunikation med vårdnadshavare och andra samarbetsaktörer.
• Stötta eleven i att navigera och sträva mot att självständigt kunna hantera sociala situationer.
Då elevassistenten stödjer elever med intellektuell funktionsnedsättning, kan det exempelvis även innebära att hjälpa till med omsorgsbehov och stödja eleven i vardagliga sysslor så som:
• Medicinering
• Sondmatning
• Toalettbestyr
• Matsituationer
• Förflyttningar
Elevassistenten är aktiv tillsammans med eleven i samtliga ämnen och ämnesområden samt vid skol-och fritidshemsaktiviteter utanför skolområdet, så som exempelvis simundervisning, studiebesök och utflykter.
Vi söker dig
Vi söker dig som har gymnasie- eller vuxenutbildning inom barn- och fritidsprogrammet eller vård- och omsorgsprogrammet. Annan utbildning i kombination med erfarenhet som arbetsgivaren bedömer relevant för uppdraget kan vara aktuell.
Meriterande är om du har tidigare erfarenhet av arbete med personer med intellektuell funktionsnedsättning, liknande uppdrag, och/eller tidigare arbete med barn eller skola. Vi ser gärna att du har tidigare erfarenhet av att arbeta i team.
Arbete med kompensatoriska hjälpmedel, alternativa och digitala verktyg såsom bildstöd, pekkartor, tecken som AKK (tecken som stöd), iPads och datorer är meriterande. Kunskap om eller erfarenhet av lågaffektivt bemötande är också meriterande.
För att kunna möta elevernas behov och ge adekvat stöd ser vi att du har en personlig mognad och kan vara en stabil förebild för eleverna. Då du som elevassistent arbetar i arbetslag, både under skoldag och fritidstid är det viktigt att du har en god samarbetsförmåga. En viss pedagogisk insikt och pedagogisk kompetens stärker arbetet som elevassistent.
I denna rekrytering har vi valt att ta bort det personliga brevet och ber dig istället att svara på ett antal frågor i samband med din ansökan. Dina svar blir en viktig del i vårt urvalsarbete.
Välkommen med din ansökan!
Vi erbjuder dig
Som medarbetare hos oss erbjuds du en rad förmåner med fokus på balans, trygghet och hälsa. Lunds kommun är en stor organisation med många spännande verksamheter och möjligheter för medarbetare till utveckling. Som medarbetare får du även tillgång till vår förmånsportal där du enkelt kan se dina förmåner och administrera dessa. https://lund.se/arbete-och-lediga-jobb/sa-ar-det-att-arbeta-med-oss/det-har-ger-vi-dig-som-medarbetare
Om arbetsplatsen
Fågelskolan är belägen i Lunds västra delar och ingår i verksamhetsgrupp 4. Vi är en F-9 skola med en integrerad anpassad grundskola. Vi har cirka 450 elever, varav 66 är inskrivna i anpassad grundskola.
Fågelskolan har en god utvecklingsorganisation där kollegialt lärande har en central plats. Det är roligt att arbeta på Fågelskolan och det råder ett öppet och tillåtande klimat, vilket är en god förutsättning för att våga prova nya idéer och tankar.
Vill du arbeta på en skola där undervisning alltid står i centrum och där du ständigt får möjlighet att utvecklas och utmanas? Hos oss skapar vi förutsättningar för både elever och medarbetare att växa!
På barn- och skolförvaltningen arbetar vi för att skapa likvärdighet och goda förutsättningar för att alla barn och elever inom våra förskolor, grundskolor och anpassade grundskolor ska nå sina mål. Tillsammans arbetar vi för en enhetlig och tydlig styrning av förskola och skola i en modern och effektiv organisation, med målet att möjliggöra en utbildning i världsklass. Våra ambitioner är höga och vi strävar alltid efter att skapa goda förutsättningar för utveckling och värnar om en hög kvalitet i verksamheten.
För att få arbeta med barn eller elever inom förskola och skola behöver du kunna uppvisa ett godtagbart utdrag ur belastningsregistret.
Polisen: https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/skola-eller-forskola/
Här får du plats att växa. Inom Lunds kommun sätter vi kunskapen i centrum och skapar möjligheter att utvecklas i arbetslivet. Vi erbjuder en inkluderande arbetsmiljö, och chans att påverka och göra skillnad. Vill du bli en av oss? Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-28 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/1065". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Lunds kommun
(org.nr 212000-1132) Arbetsplats
Barn- och skolförvaltningen Kontakt
Paulina Nossborn, biträdande rektor paulina.nossborn@lund.se 046-3597713 Jobbnummer
9604361