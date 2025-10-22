Elevassistent till Borgmästarskolan
2025-10-22
Hej!
Vi är glada över ditt intresse för att bli en del av Luleå kommun. Hos oss får du möjlighet att arbeta i en stimulerande och utvecklande miljö, där vi strävar efter att ge dig en bra medarbetarupplevelse. Du blir en del av en engagerad, kompetent och ansvarstagande organisation som värdesätter dig och din kompetens. Hos oss får du möjlighet att utvecklas och växa i din yrkesroll.
Vad roligt att du är intresserad av att jobba med oss på Borgmästarskolan!
Borgmästarskolan är en tvåparallellig F-3 skola med två fritidsavdelningar. Skolan ligger ca 6 km utanför centrum intill Luleå älv som erbjuder skolan en rik och omväxlande natur.
Borgmästarskolans prioriterade områden är pedagogiska stödstrukturer, kompensatoriskt arbetssätt och delaktighet. Pedagoger och elever arbetar tillsammans för att hitta vägar till att varje barn ska få lyckas i skola och fritidshem. Hos oss finner du engagerade pedagoger som arbetar för att skapa kvalitativ undervisning och trygghet för våra elever. Vi lägger stor vikt vid god arbetsro, tydliga strukturer och ett gemensamt förhållningssätt gentemot våra elever. Alla lärare på skolan är utbildade PAX-lärare. Värdegrundsarbetet på skolan integreras i samtliga ämnen och utvecklas i samverkan med eleverna. Vi arbetar för att skapa goda relationer med delaktiga elever. Aktiviteter med musik, rörelse och skapande är något som både barn och vuxna uppskattar på skolan. Vi arbetar också med att utveckla IKT i undervisningen.
Tjänsten som elevassistent innebär att arbeta mot en elev som behöver extra stöd både enskilt och i elevgrupp. Som elevassistent har du ett nära förhållande till alla elever på skolan och du jobbar för att skapa en miljö som främjar trygghet, social medvetenhet, lärande och självständighet. Du kommer att arbeta tillsammans med både personalen på fritidshemmet och i skolan.Kvalifikationer
Vi söker efter dig som har gymnasieexamen och vi ser det som önskvärt att du även har någon utbildning riktad mot skolan och/eller barn och unga. Erfarenhet/utbildning inom arbete med barn med särskilda behov är också meriterande.
För att lyckas i rollen krävs det att du har förmåga att hitta anpassningar och stöd som hjälper eleven att nå målen samt att skapa goda relationer med såväl kollegor, vårdnadshavare och elever. Du har god samarbetsförmåga, positiv vilja och ser möjligheter. Du är självgående och tar ansvar för dina arbetsuppgifter och lägger stor vikt på kvalité. Att ge en god service är något som känns naturligt för dig och är alltid något som du strävar efter. Stor vikt kommer läggas vid personlig lämplighet.
Tjänsten är en visstidsanställning på 50 % med tillträde 27/10 eller enligt överenskommelse.
Urval sker löpande, så tveka inte att skicka in din ansökan redan idag!
Varmt välkommen med din ansökan!
Om du erhåller tjänsten ska du uppvisa godkänt utdrag ur belastningsregistret.
Luleå kommun är en av Norrbottens största arbetsgivare med en stark framtidstro. Vi arbetar för att skapa en växande och livskraftig kommun med plats för 100 000 invånare.
Vi strävar efter jämställdhet och ser mångfald som en styrka. Vi välkomnar medarbetare med olika bakgrunder och arbetar för en tillgänglig arbetsmiljö för alla. Luleå kommun ser heltid som en rättighet och deltid som en möjlighet.
Att bo i Luleå innebär en balans mellan arbete och fritid. Här kan du njuta av norrländska vintrar, ljusa somrar och en trygg, familjevänlig miljö. I Luleå finns ett rikt kulturliv, friluftsliv och en stark gemenskap med fokus på innovation och hållbarhet.
