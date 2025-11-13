Elevassistent till Anpassad gymnasieskola
2025-11-13
Vi är glada över ditt intresse för att bli en del av Luleå kommun. Hos oss får du möjlighet att arbeta i en stimulerande och utvecklande miljö, där vi strävar efter att ge dig en bra medarbetarupplevelse. Du blir en del av en engagerad, kompetent och ansvarstagande organisation som värdesätter dig och din kompetens. Hos oss får du möjlighet att utvecklas och växa i din yrkesroll. Läs mer om våra anställningsförmåner och vad vi kan erbjuda dig - www.lulea.se/anstallning
I centrala stan finns Luleå Gymnasieby som är ett campusområde som samlar de flesta kommunala gymnasieutbildningarna med nästan 2300 elever. Eleverna i Luleå Gymnasieby skall ges förutsättningar för ett livslångt lärande genom att fokusera på kunskaper, delaktighet, ansvarstagande och ledarskap så att de förbereds för arbetslivet och som samhällsmedborgare i övrigt. Kontakterna med näringslivet är många och i de lokala styrgrupperna samverkar näringslivet med gymnasieskolan för att skapa goda förutsättningar för eleverna att vara väl förberedda för tiden efter gymnasieutbildningen.
Anpassad gymnasieskola är en utbildning som vänder sig till elever som har en intellektuell funktionsnedsättning. Luleå kommuns anpassade gymnasieskola erbjuder fyra program: Individuella programmet, programmet för Handel och service, programmet för Hotell, restaurang och bageri samt programmet för Fastighet och byggnation. För elever som omfattas av LSS, lagen om stöd och service bedriver vi även LSS-verksamheten ungdomsfritids.Publiceringsdatum2025-11-13Arbetsuppgifter
Att arbeta som elevassistent innebär att du under skoltid stödjer eleverna och arbetar för att skapa en så tillgänglig skolsituation som möjligt genom att anpassa lärmiljön för eleven i samverkan med övrig personal. Före och efter skolans slut samt under skolloven arbetar du på Ungdomsfritids LSS där eleverna erbjuds en meningsfull fritid i en miljö som främjar trygghet, social medvetenhet och självständighet.
På skolan och LSS-ungdomsfritids samarbetar du i arbetslag med att planera och genomföra olika aktiviteter enligt gällande styrdokument, med fokus på elevens lärande och utveckling.Kvalifikationer
Vi söker dig som har erfarenhet av att arbeta med elever med intellektuell funktionsnedsättning.
Du har höga förväntningar på eleverna och deras förmåga att utvecklas. Du jobbar mot att alla eleven ska nå kunskapsmålen, utvecklas som individ och att eleven ska känna att skolan och ungdomsfritids ger en känsla av sammanhang. Du tar ansvar för och är lyhörd för varje elevs förutsättningar, behov samt elevens nyfikenhet, intresse och lärande.
Du är en ansvarstagande och trygg person som gärna delar med dig av dina kunskaper och erfarenheter. Du är flexibel i ditt sätt att möta nya situationer och har god förmåga att läsa av situationer. Du har god förmåga att kommunicera och samverka med elever, arbetskamrater och vårdnadshavare.
Du bör ha goda kunskaper om elever med intellektuell funktionsnedsättning, neuropsykiatriska funktionsnedsättningar samt alternativ och kompletterande kommunikation. Det är meriterande med dokumenterad erfarenhet av arbete i inom anpassade skolformer samt LSS korttidstillsyn (ungdomsfritids LSS).
Vi kommer att lägga stor vikt vid dina personliga egenskaper.
Om du blir aktuell för tjänsten kommer du att behöva visa upp ett godkänt utdrag ur belastningsregistret.
Tjänsten är en tidsbegränsad anställning fr.o.m 2026-01-05 t.o.m 2026-08-31.
Luleå kommun är en av Norrbottens största arbetsgivare med en stark framtidstro. Vi arbetar för att skapa en växande och livskraftig kommun med plats för 100 000 invånare. Vårt mål är ett hållbart samhälle med livskvalitet för både dagens och framtidens Luleåbor. Här spelar vi alla en viktig roll - varje dag, året om, för Luleå.
Vi strävar efter jämställdhet och ser mångfald som en styrka. Vi välkomnar medarbetare med olika bakgrunder och arbetar för en tillgänglig arbetsmiljö för alla. Luleå kommun ser heltid som en rättighet och deltid som en möjlighet.
Att bo i Luleå innebär en balans mellan arbete och fritid. Här kan du njuta av norrländska vintrar, ljusa somrar och en trygg, familjevänlig miljö. I Luleå finns ett rikt kulturliv, friluftsliv och en stark gemenskap med fokus på innovation och hållbarhet.
