Elevassistent/resurspedagog
2025-08-29
Kunskapsskolan i Sverige, där även Kunskapsgymnasiet ingår, startade sina första skolor år 2000 och har idag 29 grundskolor och sju gymnasier med 1 350 medarbetare och 14 400 elever.Kunskapsskolan ägs av grundaren Peje Emilsson med familj.
Kunskapsgymnasiet Stockhomsöker en elevassistent/resurspedagog
Vill du arbeta i en skolorganisation som är i ständig utveckling och som har höga förväntningar på både elever och medarbetare? Då har vi jobbet för dig!
Gymnasiet:
På Kunskapsgymnasiet har vi en pedagogik där vi gör våra elever redo för livet, inte bara för nästa prov. Våra skolor kännetecknas av ett stort kunskapsfokus, men vi lägger också stor vikt vid elevernas personliga utveckling. Skolorna präglas av en skolkultur med nära relationer mellan elever och medarbetare. I en miljö där varje elev får vara sig själv och får det stöd och de utmaningar som krävs skapar vi en skola där både elever och medarbetare trivs och utvecklas.
Kunskapsgymnasiet Stockholm erbjuder de högskoleförberedande programmen natur, samhälle och ekonomi på vår fina skola.Kunskapsgymnasiet Stockholm har ca600 elever och befinner sig i ljusa fina lokaler med mycket goda kommunikationer på Arenavägen 31 i Globenområdet samt Allhelgonagatan 4 på Södermalm.
Kunskapsgymnasiet Stockholm erbjuder dig en arbetsplats med god stämning där det är högt i tak och en gemenskap där vi alla brinner för eleverna. Vi drivs av utveckling, har höga förväntningar, ser kraften i varje individ och når längre tillsammans. Vi har ett utpräglat lagarbete där vi tillsammans skapar en skolkultur av gemenskap och hjälps åt och tar ansvar för allas elever.
Vi söker en engagerad elevassistent/resurspedagog som ska stötta en elev i årskurs 1 som har en synnedsättning. för att hen ska utvecklas och nå sina mål.Tjänsten är en ett vikariat på heltid 100%
För att varje elev ska nå så långt som möjligt behövs medarbetare med ett stort engagemang för eleven. På Kunskapsgymnasiet sätter vi alltid individen i centrum, vi söker därför dig som arbetar aktivt för att eleven ska lyckas. Som elevassistent/resurspedagog är du tillsammans med elevens lärare och elevhälsoteamet ansvarig för att stötta och hjälpa eleven att nå sina mål och lyckas i skolan.
På Kunskapsgymnasiet har vi ett utpräglat lagarbete. Du är aldrig ensam med utmaningar och frågeställningar. Öppenheten mellan medarbetarna är stor och vi har ett gemensamt ansvar för våra elever. Du kommer ha ett nära samarbete med elevens personliga handledare/studiecoach, ämneslärare och elevhälsoteamet på skolan för att eleven ska få det stöd som behövs. Som elevassistent/resurspedagog har du också mycket kontakt med elevens vårdnadshavare.Publiceringsdatum2025-08-29Kvalifikationer
Som elevassistent/resurspedagog på Kunskapsgymnasiet behöver du vara bra på att samarbeta. Vi värdesätter därför att du är strukturerad, engageradoch kommunikativ samt att du är är flexibel och konstruktiv i dina samarbeten.
Tjänstens utformning
Tjänsten är en en visstidpå heltid 100% under läsåret 25/26.
Rekryteringsprocess
Ansökan sker via länken nedan senast den 18 september2025.Urval sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag.
För att arbeta i skola krävs utdrag ur belastningsregistret. Blankett finns på Rikspolisstyrelsens webbplats.Kontakt
Rektor: Ingela Gillner
mobiltelefon: 073-317 34 88
mailadress:ingela.gillner@kunskapsskolan.se
Bitr rektor Veronica Campese
mobiltelefon: 073-301 81 17
mailadress: veronica.campese@kunskapsskolan.se
Ansökan sker via länk nedan senast den 18 september
Vi tillämpar löpande rekrytering.
